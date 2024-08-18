https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966897398.html

СМИ: в Курской области ВСУ используют поставленные Британией беспилотники

СМИ: в Курской области ВСУ используют поставленные Британией беспилотники - РИА Новости, 18.08.2024

СМИ: в Курской области ВСУ используют поставленные Британией беспилотники

Британская газета Times сообщила, что украинские войска используют поставленные Великобританией беспилотники в ходе нападения на Курскую область, в результате... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:13

2024-08-18T15:13

2024-08-18T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

великобритания

курская область

владимир путин

валерий герасимов

сергей лавров

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Британская газета Times сообщила, что украинские войска используют поставленные Великобританией беспилотники в ходе нападения на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. "Британская техника, включая беспилотники, сыграла центральную роль в новом наступлении Украины", - говорится в материале издания. Как пишет газета, Великобритания также тесно консультирует украинских военных. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240818/ataka-1966890487.html

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великобритания

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Ликвидированная группа военных штурмового батальона ВСУ в Курской области Группа из 16 военных штурмового батальона ВСУ уничтожена у населенного пункта Кремяное Курской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве 2024-08-18T15:13 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, великобритания, курская область, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато