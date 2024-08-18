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Над тремя регионами за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 18.08.2024 (обновлено: 07:26 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966843919.html
Над тремя регионами за ночь сбили пять беспилотников
Над тремя регионами за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 18.08.2024
Над тремя регионами за ночь сбили пять беспилотников
В ночь на воскресенье российскими системами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА, из которых два были сбиты над Белгородской областью, два - над Ростовской... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:17
2024-08-18T07:26
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
ростовская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В ночь на воскресенье российскими системами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА, из которых два были сбиты над Белгородской областью, два - над Ростовской областью, один - над Курской, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и два - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966842161.html
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белгородская область
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россия, белгородская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Ростовская область
Над тремя регионами за ночь сбили пять беспилотников

ПВО за ночь сбила над Курской, Белгородской и Ростовской областями пять БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В ночь на воскресенье российскими системами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА, из которых два были сбиты над Белгородской областью, два - над Ростовской областью, один - над Курской, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и два - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
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