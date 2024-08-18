https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966843919.html

Над тремя регионами за ночь сбили пять беспилотников

Над тремя регионами за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 18.08.2024

Над тремя регионами за ночь сбили пять беспилотников

В ночь на воскресенье российскими системами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА, из которых два были сбиты над Белгородской областью, два - над Ростовской... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T07:17

2024-08-18T07:17

2024-08-18T07:26

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_7c7f90a6b1544a5bc2250ed734bf0a73.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В ночь на воскресенье российскими системами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА, из которых два были сбиты над Белгородской областью, два - над Ростовской областью, один - над Курской, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и два - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966842161.html

россия

белгородская область

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, ростовская область