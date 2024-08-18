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На западе Ростовской области отразили атаку беспилотников
На западе Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 18.08.2024
На западе Ростовской области отразили атаку беспилотников
Атака БПЛА самолетного типа отражена на западе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:09
2024-08-18T01:09
2024-08-18T01:09
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Атака БПЛА самолетного типа отражена на западе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. "Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами", - написал он в Telegram-канале.
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ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев
На западе Ростовской области отразили атаку беспилотников
Губернатор Голубев: на западе Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ