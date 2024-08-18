https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966831388.html

На западе Ростовской области отразили атаку беспилотников

На западе Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 18.08.2024

На западе Ростовской области отразили атаку беспилотников

Атака БПЛА самолетного типа отражена на западе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T01:09

2024-08-18T01:09

2024-08-18T01:09

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Атака БПЛА самолетного типа отражена на западе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. "Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев