https://ria.ru/20240818/bespilotnik-1966847546.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.08.2024
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Российская ПВО утром в воскресенье сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:22
2024-08-18T08:22
2024-08-18T08:24
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская ПВО утром в воскресенье сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на воскресенье системы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью."Восемнадцатого августа около 07.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966811785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью