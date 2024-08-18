Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 18.08.2024 (обновлено: 14:44 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/belorussiya-1966880078.html
В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян
В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян - РИА Новости, 18.08.2024
В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян
В Белоруссии госпитализировали двух россиян после ДТП с автобусом, сообщил РИА Новости советник посольства Москвы в Минске Алексей Маскалев. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:23
2024-08-18T14:44
белоруссия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966888684_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_d7e066856641ef42e0cb7f102c4ad55d.jpg
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. В Белоруссии госпитализировали двух россиян после ДТП с автобусом, сообщил РИА Новости советник посольства Москвы в Минске Алексей Маскалев."Сегодня около шести утра на автодороге М-1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения Москва — Брест, который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина", — сказал он.Пострадавшие россияне находятся в больнице в Дзержинске, у них диагностированы закрытые переломы.Маскалев отметил, что российские консулы находятся во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и представителями системы здравоохранения республики.Он подчеркнул, что дипломаты готовы при необходимости оказать пострадавшим россиянам помощь. Родственники пострадавших могут обращаться по номеру телефона для связи в случае экстренных ситуаций, который указан на сайте посольства.По данным МВД Белоруссии, в воскресенье около шести утра на автодороге М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров, трех человек госпитализировали.
https://ria.ru/20240817/sud-1966730993.html
https://ria.ru/20240818/dtp-1966845347.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966888684_118:0:1162:783_1920x0_80_0_0_210717d8f3f8d0253affd9c7996a1eb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, в мире
Белоруссия, Россия, В мире
В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян

Двое россиян госпитализированы после ДТП с автобусом в Белоруссии

© Фото : МВД Беларуси/TelegramМесто ДТП на автодороге М1 с участием российского автобуса международного сообщения "Москва — Брест". 18 августа 2024
Место ДТП на автодороге М1 с участием российского автобуса международного сообщения Москва — Брест. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : МВД Беларуси/Telegram
Место ДТП на автодороге М1 с участием российского автобуса международного сообщения "Москва — Брест". 18 августа 2024
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. В Белоруссии госпитализировали двух россиян после ДТП с автобусом, сообщил РИА Новости советник посольства Москвы в Минске Алексей Маскалев.
"Сегодня около шести утра на автодороге М-1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения Москва — Брест, который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина", — сказал он.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
ВС снизил компенсацию за ДТП, в котором потерпевший пьяным лежал на дороге
17 августа, 08:18
Пострадавшие россияне находятся в больнице в Дзержинске, у них диагностированы закрытые переломы.
Маскалев отметил, что российские консулы находятся во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и представителями системы здравоохранения республики.
Он подчеркнул, что дипломаты готовы при необходимости оказать пострадавшим россиянам помощь. Родственники пострадавших могут обращаться по номеру телефона для связи в случае экстренных ситуаций, который указан на сайте посольства.
По данным МВД Белоруссии, в воскресенье около шести утра на автодороге М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров, трех человек госпитализировали.
Место массового ДТП с участием мусоровоза в Туапсинском районе Кубани. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека
Вчера, 07:51
 
БелоруссияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала