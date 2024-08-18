https://ria.ru/20240818/belorussiya-1966880078.html

В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян

В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян - РИА Новости, 18.08.2024

В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян

В Белоруссии госпитализировали двух россиян после ДТП с автобусом, сообщил РИА Новости советник посольства Москвы в Минске Алексей Маскалев. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:23

2024-08-18T13:23

2024-08-18T14:44

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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. В Белоруссии госпитализировали двух россиян после ДТП с автобусом, сообщил РИА Новости советник посольства Москвы в Минске Алексей Маскалев."Сегодня около шести утра на автодороге М-1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения Москва — Брест, который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина", — сказал он.Пострадавшие россияне находятся в больнице в Дзержинске, у них диагностированы закрытые переломы.Маскалев отметил, что российские консулы находятся во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и представителями системы здравоохранения республики.Он подчеркнул, что дипломаты готовы при необходимости оказать пострадавшим россиянам помощь. Родственники пострадавших могут обращаться по номеру телефона для связи в случае экстренных ситуаций, который указан на сайте посольства.По данным МВД Белоруссии, в воскресенье около шести утра на автодороге М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров, трех человек госпитализировали.

https://ria.ru/20240817/sud-1966730993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, в мире