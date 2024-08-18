https://ria.ru/20240818/belorussija-1966944818.html

В Белоруссии заявили о готовности реагировать на провокации Киева

В Белоруссии заявили о готовности реагировать на провокации Киева - РИА Новости, 18.08.2024

В Белоруссии заявили о готовности реагировать на провокации Киева

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы с Украиной группировка войск уже находится на месте и готова реагировать... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T22:00

2024-08-18T22:00

2024-08-18T22:00

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украина

белоруссия

киев

виктор хренин

александр лукашенко

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы с Украиной группировка войск уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева. Хренин ранее сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной. "Усиливается южное операционное направление соответствующей группировкой войск, которая уже находится в районе выполнения задач. Готовы реагировать на любые провокации со стороны уже в агонии находящегося режима Украины, потому что, к сожалению, в адекватности действий мы не можем быть уверены, что они могут нам подкинуть", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". Ранее Лукашенко сообщил, что 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть дронов была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Белорусский лидер назвал это провокацией, отметив, что без ответа она не останется.

https://ria.ru/20240818/minsk-1966934293.html

https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html

украина

белоруссия

киев

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в мире, украина, белоруссия, киев, виктор хренин, александр лукашенко