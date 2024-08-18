Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили о готовности реагировать на провокации Киева - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/belorussija-1966944818.html
В Белоруссии заявили о готовности реагировать на провокации Киева
В Белоруссии заявили о готовности реагировать на провокации Киева - РИА Новости, 18.08.2024
В Белоруссии заявили о готовности реагировать на провокации Киева
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы с Украиной группировка войск уже находится на месте и готова реагировать... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:00
2024-08-18T22:00
в мире
украина
белоруссия
киев
виктор хренин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150555/84/1505558491_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_979de4702363f048ca74d23d8fa96883.jpg
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы с Украиной группировка войск уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева. Хренин ранее сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной. "Усиливается южное операционное направление соответствующей группировкой войск, которая уже находится в районе выполнения задач. Готовы реагировать на любые провокации со стороны уже в агонии находящегося режима Украины, потому что, к сожалению, в адекватности действий мы не можем быть уверены, что они могут нам подкинуть", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". Ранее Лукашенко сообщил, что 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть дронов была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Белорусский лидер назвал это провокацией, отметив, что без ответа она не останется.
https://ria.ru/20240818/minsk-1966934293.html
https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html
украина
белоруссия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150555/84/1505558491_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_20c75f1fae3da61afae561e30bb2bf3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, киев, виктор хренин, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Киев, Виктор Хренин, Александр Лукашенко
В Белоруссии заявили о готовности реагировать на провокации Киева

Министр обороны Белоруссии: ВС готовы реагировать на провокации Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоенные учения в Белоруссии
Военные учения в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военные учения в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы с Украиной группировка войск уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева.
Хренин ранее сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
Вчера, 20:14
«
"Усиливается южное операционное направление соответствующей группировкой войск, которая уже находится в районе выполнения задач. Готовы реагировать на любые провокации со стороны уже в агонии находящегося режима Украины, потому что, к сожалению, в адекватности действий мы не можем быть уверены, что они могут нам подкинуть", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Ранее Лукашенко сообщил, что 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть дронов была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Белорусский лидер назвал это провокацией, отметив, что без ответа она не останется.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны
9 августа, 23:03
 
В миреУкраинаБелоруссияКиевВиктор ХренинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала