https://ria.ru/20240818/belorussija-1966939678.html
Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году
Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году - РИА Новости, 18.08.2024
Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году
Белоруссия в будущем году получит партию вертолетов Ми-35 и звено самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:59
2024-08-18T20:59
2024-08-18T21:04
белоруссия
ми-35
ми-35м
су-25
минск
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия в будущем году получит партию вертолетов Ми-35 и звено самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович. "Проходит поэтапная модернизация и обновление авиационной техники. Весной мы получили очередную партию вертолетов Ми-35М. Также у нас в планах в начале года еще получение двух партий авиационной техники. Это вертолеты Ми-35 и еще одного звена самолетов Су-30СМ2", - сказал Лукьянович в интервью телеканалу СТВ.По его словам, также идет модернизация самолетов Су-25, в том числе для применения других средств авиационного поражения, в том числе специальных боеприпасов. "И оборудуем нашу авиационную технику бортовыми комплексами обороны для защиты авиационной техники", - добавил Лукьянович.
https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954431162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, ми-35, ми-35м, су-25, минск
Белоруссия, Ми-35, Ми-35М, Су-25, Минск
Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году
Лукьянович: ВС Белоруссии в 2025 г получат вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2