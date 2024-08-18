https://ria.ru/20240818/belorussija-1966939678.html

Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году

Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году - РИА Новости, 18.08.2024

Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году

Белоруссия в будущем году получит партию вертолетов Ми-35 и звено самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:59

2024-08-18T20:59

2024-08-18T21:04

белоруссия

ми-35

ми-35м

су-25

минск

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия в будущем году получит партию вертолетов Ми-35 и звено самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович. "Проходит поэтапная модернизация и обновление авиационной техники. Весной мы получили очередную партию вертолетов Ми-35М. Также у нас в планах в начале года еще получение двух партий авиационной техники. Это вертолеты Ми-35 и еще одного звена самолетов Су-30СМ2", - сказал Лукьянович в интервью телеканалу СТВ.По его словам, также идет модернизация самолетов Су-25, в том числе для применения других средств авиационного поражения, в том числе специальных боеприпасов. "И оборудуем нашу авиационную технику бортовыми комплексами обороны для защиты авиационной техники", - добавил Лукьянович.

https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954431162.html

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, ми-35, ми-35м, су-25, минск