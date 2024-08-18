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Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году - РИА Новости, 18.08.2024
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20:59 18.08.2024 (обновлено: 21:04 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/belorussija-1966939678.html
Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году
Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году - РИА Новости, 18.08.2024
Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году
Белоруссия в будущем году получит партию вертолетов Ми-35 и звено самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:59
2024-08-18T21:04
белоруссия
ми-35
ми-35м
су-25
минск
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия в будущем году получит партию вертолетов Ми-35 и звено самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович. &quot;Проходит поэтапная модернизация и обновление авиационной техники. Весной мы получили очередную партию вертолетов Ми-35М. Также у нас в планах в начале года еще получение двух партий авиационной техники. Это вертолеты Ми-35 и еще одного звена самолетов Су-30СМ2&quot;, - сказал Лукьянович в интервью телеканалу СТВ.По его словам, также идет модернизация самолетов Су-25, в том числе для применения других средств авиационного поражения, в том числе специальных боеприпасов. "И оборудуем нашу авиационную технику бортовыми комплексами обороны для защиты авиационной техники", - добавил Лукьянович.
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белоруссия, ми-35, ми-35м, су-25, минск
Белоруссия, Ми-35, Ми-35М, Су-25, Минск
Минск рассчитывает получить вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2 в 2025 году

Лукьянович: ВС Белоруссии в 2025 г получат вертолеты Ми-35 и самолеты Су-30СМ2

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-35
Ударный вертолет Ми-35 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ударный вертолет Ми-35. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия в будущем году получит партию вертолетов Ми-35 и звено самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович.
«

"Проходит поэтапная модернизация и обновление авиационной техники. Весной мы получили очередную партию вертолетов Ми-35М. Также у нас в планах в начале года еще получение двух партий авиационной техники. Это вертолеты Ми-35 и еще одного звена самолетов Су-30СМ2", - сказал Лукьянович в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, также идет модернизация самолетов Су-25, в том числе для применения других средств авиационного поражения, в том числе специальных боеприпасов. "И оборудуем нашу авиационную технику бортовыми комплексами обороны для защиты авиационной техники", - добавил Лукьянович.
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БелоруссияМи-35Ми-35МСу-25Минск
 
 
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