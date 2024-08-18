https://ria.ru/20240818/belorussija-1966938047.html

В Минске заявили о создании системы противодействия беспилотникам

В Минске заявили о создании системы противодействия беспилотникам - РИА Новости, 18.08.2024

В Минске заявили о создании системы противодействия беспилотникам

Белоруссия создает систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:48

2024-08-18T20:48

2024-08-18T20:48

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Белоруссия создает систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей Лукьянович. "В Беларуси мы создаем систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, основная задача которой - это обнаружение. У нас передовые станции, в том числе белорусского производства, по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Второй этап - это противодействие средствами радиоэлектронной борьбы. И далее идет уничтожение, противодействие именно зенитными ракетными комплексами и авиацией", - сказал он в интервью телеканалу СТВ. Лукьянович подчеркнул, что система радиоэлектронной борьбы и противодействия авиации многоэшелонированная, это "зависит от важности критических объектов". Командующий ПВО Белоруссии также назвал беспилотники "чумой XXI века". "Анализируя военно-политическую обстановку, одна из самых существенных угроз - это всё-таки, наверное, беспилотные летательные аппараты. Поэтому это головная боль для многих государств. И на сегодня панацеи, защиты от беспилотных летательных аппаратов нет. Поэтому мы, конечно, не стоим на месте, изучаем весь передовой опыт, в том числе в рамках международного военного сотрудничества. Мы изучали опыт таких стран, как Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран именно в данных вопросах", - рассказал Лукьянович. Ранее сообщалось, что девятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956309979.html

https://ria.ru/20240628/kvadrokopter-1956064584.html

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россия

украина

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, минск