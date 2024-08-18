Рейтинг@Mail.ru
В Минске заявили о создании системы противодействия беспилотникам - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/belorussija-1966938047.html
В Минске заявили о создании системы противодействия беспилотникам
В Минске заявили о создании системы противодействия беспилотникам - РИА Новости, 18.08.2024
В Минске заявили о создании системы противодействия беспилотникам
Белоруссия создает систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:48
2024-08-18T20:48
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d4fc09c0b2dc6a937864688063aff94.jpg
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Белоруссия создает систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей Лукьянович. "В Беларуси мы создаем систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, основная задача которой - это обнаружение. У нас передовые станции, в том числе белорусского производства, по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Второй этап - это противодействие средствами радиоэлектронной борьбы. И далее идет уничтожение, противодействие именно зенитными ракетными комплексами и авиацией", - сказал он в интервью телеканалу СТВ. Лукьянович подчеркнул, что система радиоэлектронной борьбы и противодействия авиации многоэшелонированная, это "зависит от важности критических объектов". Командующий ПВО Белоруссии также назвал беспилотники "чумой XXI века". "Анализируя военно-политическую обстановку, одна из самых существенных угроз - это всё-таки, наверное, беспилотные летательные аппараты. Поэтому это головная боль для многих государств. И на сегодня панацеи, защиты от беспилотных летательных аппаратов нет. Поэтому мы, конечно, не стоим на месте, изучаем весь передовой опыт, в том числе в рамках международного военного сотрудничества. Мы изучали опыт таких стран, как Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран именно в данных вопросах", - рассказал Лукьянович. Ранее сообщалось, что девятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956309979.html
https://ria.ru/20240628/kvadrokopter-1956064584.html
белоруссия
россия
украина
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076706_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a9fa4e91f8a351e5245ccee233c75ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, минск
Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Минск
В Минске заявили о создании системы противодействия беспилотникам

Командующий ВВС и ПВО: Белоруссия создает систему противодействия БПЛА

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Белорусские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Белоруссия создает систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей Лукьянович.
"В Беларуси мы создаем систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, основная задача которой - это обнаружение. У нас передовые станции, в том числе белорусского производства, по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Второй этап - это противодействие средствами радиоэлектронной борьбы. И далее идет уничтожение, противодействие именно зенитными ракетными комплексами и авиацией", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.
Сотрудник белорусского пограничного отряда - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
29 июня, 13:17
Лукьянович подчеркнул, что система радиоэлектронной борьбы и противодействия авиации многоэшелонированная, это "зависит от важности критических объектов". Командующий ПВО Белоруссии также назвал беспилотники "чумой XXI века".
"Анализируя военно-политическую обстановку, одна из самых существенных угроз - это всё-таки, наверное, беспилотные летательные аппараты. Поэтому это головная боль для многих государств. И на сегодня панацеи, защиты от беспилотных летательных аппаратов нет. Поэтому мы, конечно, не стоим на месте, изучаем весь передовой опыт, в том числе в рамках международного военного сотрудничества. Мы изучали опыт таких стран, как Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран именно в данных вопросах", - рассказал Лукьянович.
Ранее сообщалось, что девятого августа над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся".
Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Белоруссии пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером
28 июня, 12:09
 
БелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала