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ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/ataki-1966917173.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 18.08.2024
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:52
2024-08-18T17:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Еще четыре населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько БПЛА самолетного типа. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в частном доме", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава региона добавил, что в селе Головино в результате детонации дрона поврежден социальный объект. В результате еще одной атаки FPV-дрона в селе Ясные Зори поврежден легковой автомобиль. "В Шебекинском городском округе в селе Маломихайловка дрон атаковал нежилой частный дом - повреждена кровля. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240818/ataka-1966890487.html
белгородская область
украина
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Поражение боеприпасом "Ланцет" боевой машины "Козак" ВСУ
Минобороны России показало кадры поражения боеприпасом "Ланцет" боевой машины "Козак" ВСУ в Курской области
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Еще четыре населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько БПЛА самолетного типа. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в частном доме", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в селе Головино в результате детонации дрона поврежден социальный объект. В результате еще одной атаки FPV-дрона в селе Ясные Зори поврежден легковой автомобиль.
«
"В Шебекинском городском округе в селе Маломихайловка дрон атаковал нежилой частный дом - повреждена кровля. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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