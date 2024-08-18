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ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 18.08.2024
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:52
2024-08-18T17:52
2024-08-18T17:52
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Еще четыре населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько БПЛА самолетного типа. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в частном доме", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава региона добавил, что в селе Головино в результате детонации дрона поврежден социальный объект. В результате еще одной атаки FPV-дрона в селе Ясные Зори поврежден легковой автомобиль. "В Шебекинском городском округе в селе Маломихайловка дрон атаковал нежилой частный дом - повреждена кровля. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ