https://ria.ru/20240818/ataki-1966917173.html

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 18.08.2024

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:52

2024-08-18T17:52

2024-08-18T17:52

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Еще четыре населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько БПЛА самолетного типа. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в частном доме", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава региона добавил, что в селе Головино в результате детонации дрона поврежден социальный объект. В результате еще одной атаки FPV-дрона в селе Ясные Зори поврежден легковой автомобиль. "В Шебекинском городском округе в селе Маломихайловка дрон атаковал нежилой частный дом - повреждена кровля. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240818/ataka-1966890487.html

белгородская область

украина

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