https://ria.ru/20240818/arenda-1966844762.html

В "Авито" назвали правила безопасного бронирования жилья во время отпуска

В "Авито" назвали правила безопасного бронирования жилья во время отпуска - РИА Новости, 18.08.2024

В "Авито" назвали правила безопасного бронирования жилья во время отпуска

Если арендодатель просит клиента при съеме жилья во время отпуска на онлайн-сервисе внести предоплату или перейти к обсуждению в мессенджер, это может быть... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T07:38

2024-08-18T07:38

2024-08-18T07:38

общество

ставропольский край

республика алтай

ростовская область

авито

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Если арендодатель просит клиента при съеме жилья во время отпуска на онлайн-сервисе внести предоплату или перейти к обсуждению в мессенджер, это может быть признаками мошенничества, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито". "Если у вас возникли дополнительные вопросы по жилью, общение с арендодателем лучше проводить внутри онлайн-платформы, которая обеспечивает вам безопасность диалога. Не переходите во внешние чаты и приложения, если собеседник предлагает там обсудить детали или прислать дополнительную информацию... Еще одно важное правило безопасного онлайн-бронирования – не вносите предоплату за аренду жилья и не переходите на сторонние ресурсы для его оплаты. Проводите все необходимые для брони платежи внутри онлайн-платформы, поскольку ваши права будут под защитой площадки", - говорится в сообщении. Эксперты также рекомендуют бронировать жилье только на проверенных площадках, быть осторожным с жильем по низкой стоимости, особенно в пик сезона отпусков, проверять подлинность профилей арендодателя, например, на наличие у него цифрового значка, который говорит о пройденной проверке. Также стоит обращать внимание на рейтинг арендодателя и отзывы: чем выше рейтинг и больше хороших отзывов - тем выше вероятность, что все безопасно. "В сегменте краткосрочной аренды мы ввели обязательное онлайн-бронирование, чтобы минимизировать риски денежных потерь для обеих сторон, и обязательную верификацию для арендодателей, чтобы дополнительно повысить прозрачность сделки", - добавила директор по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова. По данным сервиса, снять загородную недвижимость - дом или таунхаус - дешевле всего в Крыму или Дагестане. Здесь средняя цена такого жилья составляет примерно от 5 до 6 тысяч рублей в сутки. Стоимость посуточной аренды домов в Краснодарском и Ставропольском крае, Карелии, Северной Осетии, Республике Алтай и Ростовской области - от 6 тысяч до 8 тысяч рублей. При этом цены на краткосрочную аренду квартир в этих регионах примерно одинаковы - от 3 до 4,5 тысяч рублей в сутки.

https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html

https://ria.ru/20240204/poterya-1925148486.html

ставропольский край

республика алтай

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ставропольский край, республика алтай, ростовская область, авито