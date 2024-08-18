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В "Авито" назвали правила безопасного бронирования жилья во время отпуска - РИА Новости, 18.08.2024
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07:38 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/arenda-1966844762.html
В "Авито" назвали правила безопасного бронирования жилья во время отпуска
В "Авито" назвали правила безопасного бронирования жилья во время отпуска - РИА Новости, 18.08.2024
В "Авито" назвали правила безопасного бронирования жилья во время отпуска
Если арендодатель просит клиента при съеме жилья во время отпуска на онлайн-сервисе внести предоплату или перейти к обсуждению в мессенджер, это может быть... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:38
2024-08-18T07:38
общество
ставропольский край
республика алтай
ростовская область
авито
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Если арендодатель просит клиента при съеме жилья во время отпуска на онлайн-сервисе внести предоплату или перейти к обсуждению в мессенджер, это может быть признаками мошенничества, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито". "Если у вас возникли дополнительные вопросы по жилью, общение с арендодателем лучше проводить внутри онлайн-платформы, которая обеспечивает вам безопасность диалога. Не переходите во внешние чаты и приложения, если собеседник предлагает там обсудить детали или прислать дополнительную информацию... Еще одно важное правило безопасного онлайн-бронирования – не вносите предоплату за аренду жилья и не переходите на сторонние ресурсы для его оплаты. Проводите все необходимые для брони платежи внутри онлайн-платформы, поскольку ваши права будут под защитой площадки", - говорится в сообщении. Эксперты также рекомендуют бронировать жилье только на проверенных площадках, быть осторожным с жильем по низкой стоимости, особенно в пик сезона отпусков, проверять подлинность профилей арендодателя, например, на наличие у него цифрового значка, который говорит о пройденной проверке. Также стоит обращать внимание на рейтинг арендодателя и отзывы: чем выше рейтинг и больше хороших отзывов - тем выше вероятность, что все безопасно. "В сегменте краткосрочной аренды мы ввели обязательное онлайн-бронирование, чтобы минимизировать риски денежных потерь для обеих сторон, и обязательную верификацию для арендодателей, чтобы дополнительно повысить прозрачность сделки", - добавила директор по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова. По данным сервиса, снять загородную недвижимость - дом или таунхаус - дешевле всего в Крыму или Дагестане. Здесь средняя цена такого жилья составляет примерно от 5 до 6 тысяч рублей в сутки. Стоимость посуточной аренды домов в Краснодарском и Ставропольском крае, Карелии, Северной Осетии, Республике Алтай и Ростовской области - от 6 тысяч до 8 тысяч рублей. При этом цены на краткосрочную аренду квартир в этих регионах примерно одинаковы - от 3 до 4,5 тысяч рублей в сутки.
https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html
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общество, ставропольский край, республика алтай, ростовская область, авито
Общество, Ставропольский край, Республика Алтай, Ростовская область, Авито
В "Авито" назвали правила безопасного бронирования жилья во время отпуска

"Авито": во время аренды жилья в отпуске есть риск наткнуться на мошенников

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Если арендодатель просит клиента при съеме жилья во время отпуска на онлайн-сервисе внести предоплату или перейти к обсуждению в мессенджер, это может быть признаками мошенничества, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито".
"Если у вас возникли дополнительные вопросы по жилью, общение с арендодателем лучше проводить внутри онлайн-платформы, которая обеспечивает вам безопасность диалога. Не переходите во внешние чаты и приложения, если собеседник предлагает там обсудить детали или прислать дополнительную информацию... Еще одно важное правило безопасного онлайн-бронирования – не вносите предоплату за аренду жилья и не переходите на сторонние ресурсы для его оплаты. Проводите все необходимые для брони платежи внутри онлайн-платформы, поскольку ваши права будут под защитой площадки", - говорится в сообщении.
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Эксперты также рекомендуют бронировать жилье только на проверенных площадках, быть осторожным с жильем по низкой стоимости, особенно в пик сезона отпусков, проверять подлинность профилей арендодателя, например, на наличие у него цифрового значка, который говорит о пройденной проверке. Также стоит обращать внимание на рейтинг арендодателя и отзывы: чем выше рейтинг и больше хороших отзывов - тем выше вероятность, что все безопасно.
"В сегменте краткосрочной аренды мы ввели обязательное онлайн-бронирование, чтобы минимизировать риски денежных потерь для обеих сторон, и обязательную верификацию для арендодателей, чтобы дополнительно повысить прозрачность сделки", - добавила директор по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова.
По данным сервиса, снять загородную недвижимость - дом или таунхаус - дешевле всего в Крыму или Дагестане. Здесь средняя цена такого жилья составляет примерно от 5 до 6 тысяч рублей в сутки. Стоимость посуточной аренды домов в Краснодарском и Ставропольском крае, Карелии, Северной Осетии, Республике Алтай и Ростовской области - от 6 тысяч до 8 тысяч рублей. При этом цены на краткосрочную аренду квартир в этих регионах примерно одинаковы - от 3 до 4,5 тысяч рублей в сутки.
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ОбществоСтавропольский крайРеспублика АлтайРостовская областьАвито
 
 
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