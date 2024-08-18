https://ria.ru/20240818/anapa-1966859039.html

В Анапе потушили лесной пожар

В Анапе потушили лесной пожар - РИА Новости, 18.08.2024

В Анапе потушили лесной пожар

Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T10:15

2024-08-18T10:15

2024-08-18T11:11

происшествия

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани. В субботу вечером в ГУ МЧС Кубани информировали о возгорании лесной подстилки в районе поселка Сукко на площади 0,5 гектара. Позже удалось ликвидировать открытый огонь. "Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. При этом, по данным мэрии Анапы, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

https://ria.ru/20240817/pozhar-1966798035.html

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анапа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии