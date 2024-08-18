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В Анапе потушили лесной пожар - РИА Новости, 18.08.2024
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10:15 18.08.2024 (обновлено: 11:11 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/anapa-1966859039.html
В Анапе потушили лесной пожар
В Анапе потушили лесной пожар - РИА Новости, 18.08.2024
В Анапе потушили лесной пожар
Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:15
2024-08-18T11:11
происшествия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани. В субботу вечером в ГУ МЧС Кубани информировали о возгорании лесной подстилки в районе поселка Сукко на площади 0,5 гектара. Позже удалось ликвидировать открытый огонь. "Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. При этом, по данным мэрии Анапы, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
https://ria.ru/20240817/pozhar-1966798035.html
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происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Анапе потушили лесной пожар

В районе поселка Сукко в Анапе потушили лесной пожар

© Фото : Мэрия Анапы/TelegramОгнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко
Огнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Мэрия Анапы/Telegram
Огнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани.
В субботу вечером в ГУ МЧС Кубани информировали о возгорании лесной подстилки в районе поселка Сукко на площади 0,5 гектара. Позже удалось ликвидировать открытый огонь.
Огнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко. 17 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В Анапе загорелась лесная подстилка
17 августа, 18:45
"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
При этом, по данным мэрии Анапы, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Лесной пожар в Горячеключевском лесничестве на Кубани. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
На Кубани потушили лесной пожар на площади восемь тысяч "квадратов"
9 августа, 19:03
 
ПроисшествияАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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