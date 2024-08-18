https://ria.ru/20240818/anapa-1966859039.html
В Анапе потушили лесной пожар
В Анапе потушили лесной пожар - РИА Новости, 18.08.2024
В Анапе потушили лесной пожар
Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:15
2024-08-18T10:15
2024-08-18T11:11
происшествия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе посёлка Сукко в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани. В субботу вечером в ГУ МЧС Кубани информировали о возгорании лесной подстилки в районе поселка Сукко на площади 0,5 гектара. Позже удалось ликвидировать открытый огонь. "Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. При этом, по данным мэрии Анапы, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
https://ria.ru/20240817/pozhar-1966798035.html
https://ria.ru/20240809/pozhar-1965277883.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Анапе потушили лесной пожар
В районе поселка Сукко в Анапе потушили лесной пожар