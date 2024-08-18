"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении
Противник остановлен на участке на Курском направлении, где находится "Ахмат"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Противник остановлен на всем участке на курском направлении, где находится спецназ "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
"По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся", - сказал он.
Алаудинов добавил, что сегодня также был уничтожен боевая бронированная машина ВСУ.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.