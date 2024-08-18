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"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 18.08.2024 (обновлено: 13:09 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/alaudinov-1966868760.html
"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении
"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении - РИА Новости, 18.08.2024
"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении
Противник остановлен на всем участке на курском направлении, где находится спецназ "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:46
2024-08-18T13:09
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
апты алаудинов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Противник остановлен на всем участке на курском направлении, где находится спецназ "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале."По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся", - сказал он. Алаудинов добавил, что сегодня также был уничтожен боевая бронированная машина ВСУ.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html
https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html
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безопасность, курская область, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Апты Алаудинов
"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении

Противник остановлен на участке на Курском направлении, где находится "Ахмат"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Противник остановлен на всем участке на курском направлении, где находится спецназ "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
"По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся", - сказал он.
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Алаудинов добавил, что сегодня также был уничтожен боевая бронированная машина ВСУ.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьАпты Алаудинов
 
 
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