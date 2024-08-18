https://ria.ru/20240818/alaudinov-1966868760.html

"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении

"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении - РИА Новости, 18.08.2024

"Ахмат" остановил противника на своем участке на Курском направлении

Противник остановлен на всем участке на курском направлении, где находится спецназ "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:46

2024-08-18T11:46

2024-08-18T13:09

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

апты алаудинов

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Противник остановлен на всем участке на курском направлении, где находится спецназ "Ахмат", заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале."По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся", - сказал он. Алаудинов добавил, что сегодня также был уничтожен боевая бронированная машина ВСУ.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html

https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, апты алаудинов