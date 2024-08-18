Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" и другие отряды уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 18.08.2024 (обновлено: 01:38 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/alaudinov-1966832985.html
"Ахмат" и другие отряды уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ
"Ахмат" и другие отряды уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
"Ахмат" и другие отряды уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ
Спецназ "Ахмат" и другие подразделения за последние сутки уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ и более 50 военных, заявил командир спецназа... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:33
2024-08-18T01:38
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966722371_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7b58f6505f9b7f3bdb51cb36a400ca9f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и другие подразделения за последние сутки уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ и более 50 военных, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. "За прошедшие сутки бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами второй бригады спецназа и ССО в общей сложности уничтожено на нашем участке два танка, ББМ — четыре, один Stryker, два миномета было и три пикапа в общей сложности. И один ИМР (инженерная машина разграждения – Прим. Ред.)", — сказал Алаудинов на видео в своем канале в Telegram. Он также сообщил, что на данном направлении за сутки уничтожены более 50 человек противника.Ранее Алаудинов показал видео уничтожения украинской военной техники в районе Суджи в Курской области.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240818/sudzhi-1966831533.html
https://ria.ru/20240817/ssha-1966827261.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966722371_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d2b8182af370ce0eb74dfa95e4bf34d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, telegram, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Telegram, Вооруженные силы Украины
"Ахмат" и другие отряды уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ

Алаудинов: "Ахмат" и другие отряды поразили 11 единиц техники в Курской области

© РИА НовостиРоссийские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и другие подразделения за последние сутки уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ и более 50 военных, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«
"За прошедшие сутки бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами второй бригады спецназа и ССО в общей сложности уничтожено на нашем участке два танка, ББМ — четыре, один Stryker, два миномета было и три пикапа в общей сложности. И один ИМР (инженерная машина разграждения – Прим. Ред.)", — сказал Алаудинов на видео в своем канале в Telegram.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Горит превосходно": Алаудинов рассказал о поражении техники ВСУ под Суджей
01:12
Он также сообщил, что на данном направлении за сутки уничтожены более 50 человек противника.
Ранее Алаудинов показал видео уничтожения украинской военной техники в районе Суджи в Курской области.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Разрушенный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишут СМИ
Вчера, 23:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовTelegramВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала