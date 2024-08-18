https://ria.ru/20240818/alaudinov-1966832985.html

"Ахмат" и другие отряды уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ

"Ахмат" и другие отряды уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024

"Ахмат" и другие отряды уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ

Спецназ "Ахмат" и другие подразделения за последние сутки уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ и более 50 военных, заявил командир спецназа... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T01:33

2024-08-18T01:33

2024-08-18T01:38

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и другие подразделения за последние сутки уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ и более 50 военных, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. "За прошедшие сутки бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами второй бригады спецназа и ССО в общей сложности уничтожено на нашем участке два танка, ББМ — четыре, один Stryker, два миномета было и три пикапа в общей сложности. И один ИМР (инженерная машина разграждения – Прим. Ред.)", — сказал Алаудинов на видео в своем канале в Telegram. Он также сообщил, что на данном направлении за сутки уничтожены более 50 человек противника.Ранее Алаудинов показал видео уничтожения украинской военной техники в районе Суджи в Курской области.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240818/sudzhi-1966831533.html

https://ria.ru/20240817/ssha-1966827261.html

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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, telegram, вооруженные силы украины