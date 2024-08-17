https://ria.ru/20240817/zhurnalisty-1966788929.html

ФСБ завела дело на двух журналистов, незаконно пересекших границу России

ФСБ завела дело на двух журналистов, незаконно пересекших границу России - РИА Новости, 17.08.2024

ФСБ завела дело на двух журналистов, незаконно пересекших границу России

ФСБ завела дело о незаконном пересечении госграницы на двух иностранных журналистов, снявших репортаж из Суджи Курской области, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:23

2024-08-17T17:23

2024-08-17T17:45

суджа

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ФСБ завела дело о незаконном пересечении госграницы на двух иностранных журналистов, снявших репортаж из Суджи Курской области, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."Расследуется уголовное дело <...> в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа", — заявили в ЦОС ФСБ.Кроме того, ведомство проверяет свидетельства о том, что на КПП "Суджа" побывал корреспондент Ник Пейтон Уолш. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240816/lebedev-1966705648.html

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суджа

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

суджа, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия