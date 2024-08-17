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Саратовская область приняла более ста жителей курского приграничья - РИА Новости, 17.08.2024
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17:08 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/zhiteli-1966786933.html
Саратовская область приняла более ста жителей курского приграничья
Саратовская область приняла более ста жителей курского приграничья - РИА Новости, 17.08.2024
Саратовская область приняла более ста жителей курского приграничья
Более ста жителей Курской области расселены в пунктах временного размещения Саратовской области, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:08
2024-08-17T17:08
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саратовская область
владимир путин
валерий герасимов
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САРАТОВ, 17 авг - РИА Новости. Более ста жителей Курской области расселены в пунктах временного размещения Саратовской области, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области. "Саратовская область продолжает принимать жителей Курской области. В настоящее время в действующих пунктах временного размещения проживают 102 человека, в основном это семьи с детьми. Им оказывается содействие в решении различных вопросов - трудоустройство, оформление выплат, предоставление благотворительной помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в случае необходимости в дополнительном размещении курян власти региона актуализировали и дополнили список пунктов временного размещения, в который добавлены учреждения соцзащиты, гостиницы и санаторно-курортные организации из разных районов Саратоской области. "Регион уже оказывает и будет продолжать оказывать максимальную поддержку нашим соотечественникам. С курянами работают профильные специалисты, в том числе психологи. Уже есть положительные отзывы на условия размещения и слова благодарности жителям Саратовской области за неравнодушие и помощь в такой сложной ситуации", - добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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курская область, россия, саратовская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Саратовская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Саратовская область приняла более ста жителей курского приграничья

Более ста курян расселили в пунктах временного размещения в Саратовской области

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Города России. Саратов. Архивное фото
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САРАТОВ, 17 авг - РИА Новости. Более ста жителей Курской области расселены в пунктах временного размещения Саратовской области, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области.
«
"Саратовская область продолжает принимать жителей Курской области. В настоящее время в действующих пунктах временного размещения проживают 102 человека, в основном это семьи с детьми. Им оказывается содействие в решении различных вопросов - трудоустройство, оформление выплат, предоставление благотворительной помощи", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Уточняется, что в случае необходимости в дополнительном размещении курян власти региона актуализировали и дополнили список пунктов временного размещения, в который добавлены учреждения соцзащиты, гостиницы и санаторно-курортные организации из разных районов Саратоской области.
«
"Регион уже оказывает и будет продолжать оказывать максимальную поддержку нашим соотечественникам. С курянами работают профильные специалисты, в том числе психологи. Уже есть положительные отзывы на условия размещения и слова благодарности жителям Саратовской области за неравнодушие и помощь в такой сложной ситуации", - добавили в ведомстве.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияСаратовская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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