https://ria.ru/20240817/zhiteli-1966786933.html

Саратовская область приняла более ста жителей курского приграничья

Саратовская область приняла более ста жителей курского приграничья - РИА Новости, 17.08.2024

Саратовская область приняла более ста жителей курского приграничья

Более ста жителей Курской области расселены в пунктах временного размещения Саратовской области, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:08

2024-08-17T17:08

2024-08-17T17:08

курская область

россия

саратовская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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САРАТОВ, 17 авг - РИА Новости. Более ста жителей Курской области расселены в пунктах временного размещения Саратовской области, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области. "Саратовская область продолжает принимать жителей Курской области. В настоящее время в действующих пунктах временного размещения проживают 102 человека, в основном это семьи с детьми. Им оказывается содействие в решении различных вопросов - трудоустройство, оформление выплат, предоставление благотворительной помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в случае необходимости в дополнительном размещении курян власти региона актуализировали и дополнили список пунктов временного размещения, в который добавлены учреждения соцзащиты, гостиницы и санаторно-курортные организации из разных районов Саратоской области. "Регион уже оказывает и будет продолжать оказывать максимальную поддержку нашим соотечественникам. С курянами работают профильные специалисты, в том числе психологи. Уже есть положительные отзывы на условия размещения и слова благодарности жителям Саратовской области за неравнодушие и помощь в такой сложной ситуации", - добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

https://ria.ru/20240817/udar-1966780041.html

курская область

россия

саратовская область

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курская область, россия, саратовская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины