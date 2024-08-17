Саратовская область приняла более ста жителей курского приграничья
Более ста курян расселили в пунктах временного размещения в Саратовской области
Города России. Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 17 авг - РИА Новости. Более ста жителей Курской области расселены в пунктах временного размещения Саратовской области, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области.
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"Саратовская область продолжает принимать жителей Курской области. В настоящее время в действующих пунктах временного размещения проживают 102 человека, в основном это семьи с детьми. Им оказывается содействие в решении различных вопросов - трудоустройство, оформление выплат, предоставление благотворительной помощи", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в случае необходимости в дополнительном размещении курян власти региона актуализировали и дополнили список пунктов временного размещения, в который добавлены учреждения соцзащиты, гостиницы и санаторно-курортные организации из разных районов Саратоской области.
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"Регион уже оказывает и будет продолжать оказывать максимальную поддержку нашим соотечественникам. С курянами работают профильные специалисты, в том числе психологи. Уже есть положительные отзывы на условия размещения и слова благодарности жителям Саратовской области за неравнодушие и помощь в такой сложной ситуации", - добавили в ведомстве.
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