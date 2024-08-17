https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966822271.html

В Петропавловске-Камчатском ощутили землетрясение, произошедшее на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском ощутили землетрясение, произошедшее на Камчатке - РИА Новости, 17.08.2024

В Петропавловске-Камчатском ощутили землетрясение, произошедшее на Камчатке

Землетрясение у берегов Камчатки ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, спасатели обследуют здания, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T22:42

2024-08-17T22:42

2024-08-17T22:45

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение у берегов Камчатки ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, спасатели обследуют здания, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале."Подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана, юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на расстоянии 108 километров, на глубине шести километров. По первичным данным, ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от пяти до семи баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240817/zemletrjasenie-1966745075.html

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан