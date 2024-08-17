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В Петропавловске-Камчатском ощутили землетрясение, произошедшее на Камчатке - РИА Новости, 17.08.2024
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22:42 17.08.2024 (обновлено: 22:45 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966822271.html
В Петропавловске-Камчатском ощутили землетрясение, произошедшее на Камчатке
В Петропавловске-Камчатском ощутили землетрясение, произошедшее на Камчатке - РИА Новости, 17.08.2024
В Петропавловске-Камчатском ощутили землетрясение, произошедшее на Камчатке
Землетрясение у берегов Камчатки ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, спасатели обследуют здания, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T22:42
2024-08-17T22:45
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение у берегов Камчатки ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, спасатели обследуют здания, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале."Подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана, юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на расстоянии 108 километров, на глубине шести километров. По первичным данным, ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от пяти до семи баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240817/zemletrjasenie-1966745075.html
камчатка
петропавловск-камчатский
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан
В Петропавловске-Камчатском ощутили землетрясение, произошедшее на Камчатке

Землетрясение на Камчатке ощущалось в Петропавловске-Камчатском городском округе

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение у берегов Камчатки ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, спасатели обследуют здания, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
«
"Подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана, юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на расстоянии 108 километров, на глубине шести километров. По первичным данным, ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от пяти до семи баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания", - говорится в сообщении.
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