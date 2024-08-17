https://ria.ru/20240817/zemletrjasenie-1966745075.html

У японских островов Идзу произошло землетрясение

У японских островов Идзу произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2024

У японских островов Идзу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у цепи японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:59

2024-08-17T10:59

2024-08-17T10:59

в мире

тихий океан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у цепи японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 6.32 по времени UTC (9.32 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20231005/zemletryasenie-1900580890.html

тихий океан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тихий океан