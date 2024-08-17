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У японских островов Идзу произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2024
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10:59 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/zemletrjasenie-1966745075.html
У японских островов Идзу произошло землетрясение
У японских островов Идзу произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2024
У японских островов Идзу произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у цепи японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T10:59
2024-08-17T10:59
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у цепи японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 6.32 по времени UTC (9.32 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20231005/zemletryasenie-1900580890.html
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в мире, тихий океан
В мире, Тихий океан
У японских островов Идзу произошло землетрясение

У японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,2

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у цепи японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 6.32 по времени UTC (9.32 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В Японии произошло землетрясение, объявлена тревога цунами
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