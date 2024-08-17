https://ria.ru/20240817/zemletrjasenie-1966745075.html
У японских островов Идзу произошло землетрясение
У японских островов Идзу произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2024
У японских островов Идзу произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у цепи японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T10:59
2024-08-17T10:59
2024-08-17T10:59
в мире
тихий океан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у цепи японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 6.32 по времени UTC (9.32 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20231005/zemletryasenie-1900580890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тихий океан
У японских островов Идзу произошло землетрясение
У японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,2
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у цепи японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 6.32 по времени UTC (9.32 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях нет.