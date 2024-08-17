https://ria.ru/20240817/zapchasti-1966717676.html

Россиянам раскрыли необычный способ сэкономить на автозапчастях

Россиянам раскрыли необычный способ сэкономить на автозапчастях - РИА Новости, 17.08.2024

Россиянам раскрыли необычный способ сэкономить на автозапчастях

В эпоху дефицита автозапчастей можно найти необходимое быстро и недорого — напечатать на 3D-принтере, тем самым еще и сэкономив, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T02:17

2024-08-17T02:17

2024-08-17T02:17

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838616705_0:249:3047:1963_1920x0_80_0_0_c7cb28ef12f0d4201e65c294150c5c49.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В эпоху дефицита автозапчастей можно найти необходимое быстро и недорого — напечатать на 3D-принтере, тем самым еще и сэкономив, рассказал агентству "Прайм" инженер Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александр Ваганов."Это особенно актуально для коллекционеров и владельцев классических автомобилей, которые часто сталкиваются с проблемой поиска редких деталей", — объяснил он. 3D-печать воссоздает утраченные или поврежденные детали, выпуск которых уже прекращен. Это дешевле и проще, чем искать или восстанавливать их другими способами.Сэкономить можно и при печати небольших пластиковых деталей авто. Дешевле использовать для этого простые пластики, однако дорогие — с использованием угле- или стекловолокна прослужат дольше, объяснил инженер. Кроме того, хороший 3D-принтер, на котором можно печатать автозапчасти, достаточно дорог.Не стоит забывать и о юридических аспектах — производитель может заявить о нарушении прав интеллектуальной собственности. Поэтому важно воздержаться от точного копирования, особенно если вы планируете продавать детали другим автомобилистам, заключил Ваганов.

https://ria.ru/20240812/avto-1965569986.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто