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Россиянам раскрыли необычный способ сэкономить на автозапчастях - РИА Новости, 17.08.2024
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02:17 17.08.2024
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Россиянам раскрыли необычный способ сэкономить на автозапчастях
Россиянам раскрыли необычный способ сэкономить на автозапчастях - РИА Новости, 17.08.2024
Россиянам раскрыли необычный способ сэкономить на автозапчастях
В эпоху дефицита автозапчастей можно найти необходимое быстро и недорого — напечатать на 3D-принтере, тем самым еще и сэкономив, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:17
2024-08-17T02:17
авто
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В эпоху дефицита автозапчастей можно найти необходимое быстро и недорого — напечатать на 3D-принтере, тем самым еще и сэкономив, рассказал агентству "Прайм" инженер Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александр Ваганов."Это особенно актуально для коллекционеров и владельцев классических автомобилей, которые часто сталкиваются с проблемой поиска редких деталей", — объяснил он. 3D-печать воссоздает утраченные или поврежденные детали, выпуск которых уже прекращен. Это дешевле и проще, чем искать или восстанавливать их другими способами.Сэкономить можно и при печати небольших пластиковых деталей авто. Дешевле использовать для этого простые пластики, однако дорогие — с использованием угле- или стекловолокна прослужат дольше, объяснил инженер. Кроме того, хороший 3D-принтер, на котором можно печатать автозапчасти, достаточно дорог.Не стоит забывать и о юридических аспектах — производитель может заявить о нарушении прав интеллектуальной собственности. Поэтому важно воздержаться от точного копирования, особенно если вы планируете продавать детали другим автомобилистам, заключил Ваганов.
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Россиянам раскрыли необычный способ сэкономить на автозапчастях

Инженер Ваганов: печать на 3D-принтере позволит сэкономить на автозапчастях

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРемонт автомобиля
Ремонт автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В эпоху дефицита автозапчастей можно найти необходимое быстро и недорого — напечатать на 3D-принтере, тем самым еще и сэкономив, рассказал агентству "Прайм" инженер Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александр Ваганов.
«
"Это особенно актуально для коллекционеров и владельцев классических автомобилей, которые часто сталкиваются с проблемой поиска редких деталей", — объяснил он.
3D-печать воссоздает утраченные или поврежденные детали, выпуск которых уже прекращен. Это дешевле и проще, чем искать или восстанавливать их другими способами.
Сэкономить можно и при печати небольших пластиковых деталей авто. Дешевле использовать для этого простые пластики, однако дорогие — с использованием угле- или стекловолокна прослужат дольше, объяснил инженер. Кроме того, хороший 3D-принтер, на котором можно печатать автозапчасти, достаточно дорог.
Не стоит забывать и о юридических аспектах — производитель может заявить о нарушении прав интеллектуальной собственности. Поэтому важно воздержаться от точного копирования, особенно если вы планируете продавать детали другим автомобилистам, заключил Ваганов.
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