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Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей - РИА Новости, 17.08.2024
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21:08 17.08.2024 (обновлено: 21:09 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/zaharova-1966815071.html
Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей
Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей - РИА Новости, 17.08.2024
Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, поддержавший законопроект о запрете канонической Украинской РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T21:08
2024-08-17T21:09
украина
россия
мария захарова
владимир зеленский
украинская православная церковь
верховная рада украины
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, поддержавший законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране. О своей поддержке законопроекта Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций официально заявил на своем сайте. "Сатанисты", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя это решение совета. В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ тогда заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. В МИД РФ отмечали, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ является варварским. При этом в российском дипведомстве назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фолькера Тюрка заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240815/upts-1966501225.html
https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html
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украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, оон, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей

Захарова назвала сатанистами поддержавший запрет УПЦ Всеукраинский совет церквей

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, поддержавший законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране.
О своей поддержке законопроекта Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций официально заявил на своем сайте.
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"Сатанисты", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя это решение совета.
В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ тогда заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. В МИД РФ отмечали, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ является варварским. При этом в российском дипведомстве назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фолькера Тюрка заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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УкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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