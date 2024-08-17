https://ria.ru/20240817/zaharova-1966815071.html

Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей

Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей - РИА Новости, 17.08.2024

Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, поддержавший законопроект о запрете канонической Украинской РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T21:08

2024-08-17T21:08

2024-08-17T21:09

украина

россия

мария захарова

владимир зеленский

украинская православная церковь

верховная рада украины

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, поддержавший законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране. О своей поддержке законопроекта Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций официально заявил на своем сайте. "Сатанисты", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя это решение совета. В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ тогда заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. В МИД РФ отмечали, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ является варварским. При этом в российском дипведомстве назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фолькера Тюрка заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240815/upts-1966501225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, оон, ситуация вокруг упц