Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей
Захарова назвала сатанистами поддержавший запрет УПЦ Всеукраинский совет церквей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, поддержавший законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране.
О своей поддержке законопроекта Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций официально заявил на своем сайте.
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"Сатанисты", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя это решение совета.
В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ тогда заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. В МИД РФ отмечали, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ является варварским. При этом в российском дипведомстве назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фолькера Тюрка заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".