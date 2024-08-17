https://ria.ru/20240817/zaes-1966749689.html

Радиационная обстановка на территории ЗАЭС в норме

Радиационная обстановка на территории ЗАЭС в норме - РИА Новости, 17.08.2024

Радиационная обстановка на территории ЗАЭС в норме

Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки украинского беспилотника находится в норме, нарушения условий безопасной эксплуатации станции... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T11:55

2024-08-17T11:55

2024-08-17T12:12

вооруженные силы украины

запорожская аэс

общество

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки украинского беспилотника находится в норме, нарушения условий безопасной эксплуатации станции нет, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале телеканала "Звезда".ВСУ утром в субботу атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники ЗАЭС, пострадавших нет. Как заявляли в пресс-службе станции, создана прямая угроза безопасности персонала и самой АЭС."Сегодняшним действием была совершена очередная попытка теракта, очередная угроза физической безопасности как персоналу, так и ядерной безопасности Запорожской АЭС... На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС не зафиксировано, персонал работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на промплощадке находится в пределах нормы", - сказал Черничук.

https://ria.ru/20240817/personal-1966716915.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, запорожская аэс, общество