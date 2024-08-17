Рейтинг@Mail.ru
Радиационная обстановка на территории ЗАЭС в норме - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 17.08.2024 (обновлено: 12:12 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/zaes-1966749689.html
Радиационная обстановка на территории ЗАЭС в норме
Радиационная обстановка на территории ЗАЭС в норме - РИА Новости, 17.08.2024
Радиационная обстановка на территории ЗАЭС в норме
Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки украинского беспилотника находится в норме, нарушения условий безопасной эксплуатации станции... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:55
2024-08-17T12:12
вооруженные силы украины
запорожская аэс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957881_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6caa2f476b06ff0ba7a8a706674a033c.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки украинского беспилотника находится в норме, нарушения условий безопасной эксплуатации станции нет, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале телеканала "Звезда".ВСУ утром в субботу атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники ЗАЭС, пострадавших нет. Как заявляли в пресс-службе станции, создана прямая угроза безопасности персонала и самой АЭС."Сегодняшним действием была совершена очередная попытка теракта, очередная угроза физической безопасности как персоналу, так и ядерной безопасности Запорожской АЭС... На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС не зафиксировано, персонал работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на промплощадке находится в пределах нормы", - сказал Черничук.
https://ria.ru/20240817/personal-1966716915.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957881_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_394d294771d77e654395c3dcc31d14dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, запорожская аэс, общество
Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Общество
Радиационная обстановка на территории ЗАЭС в норме

Радиационная обстановка на территории ЗАЭС после атаки беспилотника ВСУ в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки украинского беспилотника находится в норме, нарушения условий безопасной эксплуатации станции нет, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале телеканала "Звезда".
ВСУ утром в субботу атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники ЗАЭС, пострадавших нет. Как заявляли в пресс-службе станции, создана прямая угроза безопасности персонала и самой АЭС.
"Сегодняшним действием была совершена очередная попытка теракта, очередная угроза физической безопасности как персоналу, так и ядерной безопасности Запорожской АЭС... На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС не зафиксировано, персонал работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на промплощадке находится в пределах нормы", - сказал Черничук.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Персонал ЗАЭС полностью обеспечивает безопасность на фоне угрозы атаки ВСУ
01:51
 
Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала