Радиационная обстановка на территории ЗАЭС в норме
Радиационная обстановка на территории ЗАЭС после атаки беспилотника ВСУ в норме
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки украинского беспилотника находится в норме, нарушения условий безопасной эксплуатации станции нет, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале телеканала "Звезда".
ВСУ утром в субботу атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники ЗАЭС, пострадавших нет. Как заявляли в пресс-службе станции, создана прямая угроза безопасности персонала и самой АЭС.
"Сегодняшним действием была совершена очередная попытка теракта, очередная угроза физической безопасности как персоналу, так и ядерной безопасности Запорожской АЭС... На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС не зафиксировано, персонал работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на промплощадке находится в пределах нормы", - сказал Черничук.