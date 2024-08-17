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На юго-востоке Москвы произошла массовая драка - РИА Новости, 17.08.2024
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22:25 17.08.2024
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На юго-востоке Москвы произошла массовая драка
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка - РИА Новости, 17.08.2024
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка
Правоохранители доставили в отдел полиции несколько участников массовой потасовки на юго-востоке Москвы, в том числе несколько подростков, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T22:25
2024-08-17T22:25
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правоохранители доставили в отдел полиции несколько участников массовой потасовки на юго-востоке Москвы, в том числе несколько подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, в субботу в 19.40 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Братиславской улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт перешедший в потасовку. "Для разбирательства в территориальный отдел полиции доставлен ряд предполагаемых участников конфликта, в том числе несовершеннолетние, чьи родители или законные представители будут вызваны в ОВД. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240816/moskva-1966613956.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка

Полиция задержала несколько участников массовой драки на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правоохранители доставили в отдел полиции несколько участников массовой потасовки на юго-востоке Москвы, в том числе несколько подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным ведомства, в субботу в 19.40 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Братиславской улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт перешедший в потасовку.
«
"Для разбирательства в территориальный отдел полиции доставлен ряд предполагаемых участников конфликта, в том числе несовершеннолетние, чьи родители или законные представители будут вызваны в ОВД.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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