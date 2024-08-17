https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка - РИА Новости, 17.08.2024

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка

Правоохранители доставили в отдел полиции несколько участников массовой потасовки на юго-востоке Москвы, в том числе несколько подростков, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T22:25

2024-08-17T22:25

2024-08-17T22:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правоохранители доставили в отдел полиции несколько участников массовой потасовки на юго-востоке Москвы, в том числе несколько подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, в субботу в 19.40 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Братиславской улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт перешедший в потасовку. "Для разбирательства в территориальный отдел полиции доставлен ряд предполагаемых участников конфликта, в том числе несовершеннолетние, чьи родители или законные представители будут вызваны в ОВД. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240816/moskva-1966613956.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва