https://ria.ru/20240817/yuzhnaya-1966760357.html

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО - РИА Новости, 17.08.2024

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:19

2024-08-17T13:19

2024-08-17T13:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Ивано-дарьевка, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании."Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность