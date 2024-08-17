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Подразделения "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО - РИА Новости, 17.08.2024
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13:19 17.08.2024 (обновлено: 13:29 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/yuzhnaya-1966760357.html
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО - РИА Новости, 17.08.2024
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:19
2024-08-17T13:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Ивано-дарьевка, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании."Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 680 военных в зоне ответственности "Южной" группировки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Ивано-дарьевка, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании.
"Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.
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