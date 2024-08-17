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В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T01:03
2024-08-17T01:03
2024-08-17T01:03
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "В Сумской области звучат взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. В области с 21.53 по мск 16 августа звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, а также в Николаеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире
В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Сумской области на фоне тревоги прогремели взрывы