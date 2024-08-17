https://ria.ru/20240817/vzryvotehniki-1966778833.html

Власти Липецкой области объяснили хлопки и звуки, похожие на взрывы

Власти Липецкой области объяснили хлопки и звуки, похожие на взрывы - РИА Новости, 17.08.2024

Власти Липецкой области объяснили хлопки и звуки, похожие на взрывы

Взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты беспилотников в Липецкой области, в субботу и в воскресенье жители могут слышать звуки, похожие на взрывы,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:01

2024-08-17T16:01

2024-08-17T16:01

специальная военная операция на украине

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты беспилотников в Липецкой области, в субботу и в воскресенье жители могут слышать звуки, похожие на взрывы, причин для беспокойства нет, сообщили в Telegram-канале правительства региона. "Сегодня и завтра липчане и жители Липецкого района могут слышать хлопки и звуки, похожие на взрывы. Обращаем внимание, что нет причин для беспокойства. Работают взрывотехники - обезвреживают найденные фрагменты БПЛА, атаке которых регион подвергся несколько дней назад. Угрозы жизни и безопасности населения в связи с этим нет", - говорится в сообщении. В ночь на 9 августа, как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. Позднее глава Липецкого района Давид Тодуа сообщал, что в регионе в результате атаки были повреждены более 100 домов, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы.

https://ria.ru/20240814/bespilotniki-1966231334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, липецкий район, игорь артамонов, происшествия