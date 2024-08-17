Рейтинг@Mail.ru
Власти Липецкой области объяснили хлопки и звуки, похожие на взрывы - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/vzryvotehniki-1966778833.html
Власти Липецкой области объяснили хлопки и звуки, похожие на взрывы
Власти Липецкой области объяснили хлопки и звуки, похожие на взрывы - РИА Новости, 17.08.2024
Власти Липецкой области объяснили хлопки и звуки, похожие на взрывы
Взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты беспилотников в Липецкой области, в субботу и в воскресенье жители могут слышать звуки, похожие на взрывы,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:01
2024-08-17T16:01
специальная военная операция на украине
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899994914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42c691fd26515b4845df511fae42e8b8.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты беспилотников в Липецкой области, в субботу и в воскресенье жители могут слышать звуки, похожие на взрывы, причин для беспокойства нет, сообщили в Telegram-канале правительства региона. "Сегодня и завтра липчане и жители Липецкого района могут слышать хлопки и звуки, похожие на взрывы. Обращаем внимание, что нет причин для беспокойства. Работают взрывотехники - обезвреживают найденные фрагменты БПЛА, атаке которых регион подвергся несколько дней назад. Угрозы жизни и безопасности населения в связи с этим нет", - говорится в сообщении. В ночь на 9 августа, как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. Позднее глава Липецкого района Давид Тодуа сообщал, что в регионе в результате атаки были повреждены более 100 домов, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы.
https://ria.ru/20240814/bespilotniki-1966231334.html
липецкая область
липецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899994914_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c53d3f89729c489f8b3aa083bfbecbcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, липецкий район, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов, Происшествия
Власти Липецкой области объяснили хлопки и звуки, похожие на взрывы

Власти Липецкой области: взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты БПЛА

© Фото : правительство Липецкой областиЛипецкая область
Липецкая область - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Липецкая область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты беспилотников в Липецкой области, в субботу и в воскресенье жители могут слышать звуки, похожие на взрывы, причин для беспокойства нет, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«
"Сегодня и завтра липчане и жители Липецкого района могут слышать хлопки и звуки, похожие на взрывы. Обращаем внимание, что нет причин для беспокойства. Работают взрывотехники - обезвреживают найденные фрагменты БПЛА, атаке которых регион подвергся несколько дней назад. Угрозы жизни и безопасности населения в связи с этим нет", - говорится в сообщении.
В ночь на 9 августа, как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. Позднее глава Липецкого района Давид Тодуа сообщал, что в регионе в результате атаки были повреждены более 100 домов, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы.
Устранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов
14 августа, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьЛипецкий районИгорь АртамоновПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала