Власти Липецкой области объяснили хлопки и звуки, похожие на взрывы
Власти Липецкой области: взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты БПЛА
Липецкая область. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты беспилотников в Липецкой области, в субботу и в воскресенье жители могут слышать звуки, похожие на взрывы, причин для беспокойства нет, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
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"Сегодня и завтра липчане и жители Липецкого района могут слышать хлопки и звуки, похожие на взрывы. Обращаем внимание, что нет причин для беспокойства. Работают взрывотехники - обезвреживают найденные фрагменты БПЛА, атаке которых регион подвергся несколько дней назад. Угрозы жизни и безопасности населения в связи с этим нет", - говорится в сообщении.
В ночь на 9 августа, как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. Позднее глава Липецкого района Давид Тодуа сообщал, что в регионе в результате атаки были повреждены более 100 домов, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы.
В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов
14 августа, 17:25