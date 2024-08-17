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На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных - РИА Новости, 17.08.2024
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18:27 17.08.2024 (обновлено: 18:49 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/vystavka-pristroystvo-1966795785.html
На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных
На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных - РИА Новости, 17.08.2024
На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных
Три кошки и три собаки обрели дом на выставке-пристройстве животных, которая завершилась в "Лужниках", сообщается в Telegram-канале московского комплекса... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:27
2024-08-17T18:49
общество
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три кошки и три собаки обрели дом на выставке-пристройстве животных, которая завершилась в "Лужниках", сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства. "Подводим итоги выставки-пристройства животных из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет", которая завершилась в "Лужниках". Сегодня новый дом обрели три кошки и три собаки", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что остальные участники выставки 31 августа приедут на ВДНХ и будут ждать встречи с новым хозяином у Музея городского хозяйства Москвы.
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общество, москва, животные, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Животные, Городское хозяйство Москвы, Хорошие новости
На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных

Три кошки и три собаки обрели дом на выставке-пристройстве животных в "Лужниках"

© Городское хозяйство Москвы/TelegramВыставка-пристройство животных из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" в "Лужниках"
Выставка-пристройство животных из городских приютов Зеленоград и Зоорассвет в Лужниках - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Выставка-пристройство животных из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" в "Лужниках"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три кошки и три собаки обрели дом на выставке-пристройстве животных, которая завершилась в "Лужниках", сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.
«
"Подводим итоги выставки-пристройства животных из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет", которая завершилась в "Лужниках". Сегодня новый дом обрели три кошки и три собаки", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что остальные участники выставки 31 августа приедут на ВДНХ и будут ждать встречи с новым хозяином у Музея городского хозяйства Москвы.
 
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