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На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных
На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных - РИА Новости, 17.08.2024
На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных
Три кошки и три собаки обрели дом на выставке-пристройстве животных, которая завершилась в "Лужниках", сообщается в Telegram-канале московского комплекса... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:27
2024-08-17T18:27
2024-08-17T18:49
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три кошки и три собаки обрели дом на выставке-пристройстве животных, которая завершилась в "Лужниках", сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства. "Подводим итоги выставки-пристройства животных из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет", которая завершилась в "Лужниках". Сегодня новый дом обрели три кошки и три собаки", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что остальные участники выставки 31 августа приедут на ВДНХ и будут ждать встречи с новым хозяином у Музея городского хозяйства Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, животные, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Животные, Городское хозяйство Москвы, Хорошие новости
На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных
Три кошки и три собаки обрели дом на выставке-пристройстве животных в "Лужниках"