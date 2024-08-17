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На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных

На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных - РИА Новости, 17.08.2024

На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных

Три кошки и три собаки обрели дом на выставке-пристройстве животных, которая завершилась в "Лужниках", сообщается в Telegram-канале московского комплекса... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:27

2024-08-17T18:27

2024-08-17T18:49

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три кошки и три собаки обрели дом на выставке-пристройстве животных, которая завершилась в "Лужниках", сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства. "Подводим итоги выставки-пристройства животных из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет", которая завершилась в "Лужниках". Сегодня новый дом обрели три кошки и три собаки", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что остальные участники выставки 31 августа приедут на ВДНХ и будут ждать встречи с новым хозяином у Музея городского хозяйства Москвы.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, животные, городское хозяйство москвы