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Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
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Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области
Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:20
2024-08-17T17:20
общество
владимир рогов
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим от агрессии украинских войск в Курской области. Рогов находится с рабочим визитом в Курской области. "Считаю необходимым максимально упростить выплаты единовременной помощи пострадавшим в Курской области. В настоящее время, право на получение помощи имеют жители, у которых есть регистрация на территории пострадавших от агрессии ВСУ районов Курской области, но многие граждане фактически там проживая, не имели постоянной регистрации. Это легко можно проверить по учебе детей, приписке к местным поликлиникам, а также взяв информацию из местных сельсоветов", - сказал Рогов РИА Новости. В связи с этим, он предложил внести изменения в правила выдачи единовременной помощи, чтобы обеспечить поддержку всем гражданам, фактически проживающих в пострадавших населенных пунктах, независимо от регистрации. Кроме того, по его словам, также необходимо внести изменения и упростить процедуру получения выплат за поврежденное или утраченное имущество и домовладения.
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общество, владимир рогов, курская область
Общество, Владимир Рогов, Курская область
Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области

Член ОП Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим от агрессии ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим от агрессии украинских войск в Курской области.
Рогов находится с рабочим визитом в Курской области.
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"Считаю необходимым максимально упростить выплаты единовременной помощи пострадавшим в Курской области. В настоящее время, право на получение помощи имеют жители, у которых есть регистрация на территории пострадавших от агрессии ВСУ районов Курской области, но многие граждане фактически там проживая, не имели постоянной регистрации. Это легко можно проверить по учебе детей, приписке к местным поликлиникам, а также взяв информацию из местных сельсоветов", - сказал Рогов РИА Новости.
В связи с этим, он предложил внести изменения в правила выдачи единовременной помощи, чтобы обеспечить поддержку всем гражданам, фактически проживающих в пострадавших населенных пунктах, независимо от регистрации.
Кроме того, по его словам, также необходимо внести изменения и упростить процедуру получения выплат за поврежденное или утраченное имущество и домовладения.
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