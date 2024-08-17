https://ria.ru/20240817/vyplaty-1966788643.html
Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области
Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:20
2024-08-17T17:20
2024-08-17T17:20
общество
владимир рогов
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_15243b1e9c5d5d9c805f5f6d48017c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим от агрессии украинских войск в Курской области. Рогов находится с рабочим визитом в Курской области. "Считаю необходимым максимально упростить выплаты единовременной помощи пострадавшим в Курской области. В настоящее время, право на получение помощи имеют жители, у которых есть регистрация на территории пострадавших от агрессии ВСУ районов Курской области, но многие граждане фактически там проживая, не имели постоянной регистрации. Это легко можно проверить по учебе детей, приписке к местным поликлиникам, а также взяв информацию из местных сельсоветов", - сказал Рогов РИА Новости. В связи с этим, он предложил внести изменения в правила выдачи единовременной помощи, чтобы обеспечить поддержку всем гражданам, фактически проживающих в пострадавших населенных пунктах, независимо от регистрации. Кроме того, по его словам, также необходимо внести изменения и упростить процедуру получения выплат за поврежденное или утраченное имущество и домовладения.
https://ria.ru/20240816/vyplaty-1966691158.html
https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b0885186b42fb0b2a1b4fd4ebdf9680.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир рогов, курская область
Общество, Владимир Рогов, Курская область
Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области
Член ОП Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим от агрессии ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим от агрессии украинских войск в Курской области.
Рогов находится с рабочим визитом в Курской области.
"Считаю необходимым максимально упростить выплаты единовременной помощи пострадавшим в Курской области. В настоящее время, право на получение помощи имеют жители, у которых есть регистрация на территории пострадавших от агрессии ВСУ районов Курской области, но многие граждане фактически там проживая, не имели постоянной регистрации. Это легко можно проверить по учебе детей, приписке к местным поликлиникам, а также взяв информацию из местных сельсоветов", - сказал Рогов РИА Новости.
В связи с этим, он предложил внести изменения в правила выдачи единовременной помощи, чтобы обеспечить поддержку всем гражданам, фактически проживающих в пострадавших населенных пунктах, независимо от регистрации.
Кроме того, по его словам, также необходимо внести изменения и упростить процедуру получения выплат за поврежденное или утраченное имущество и домовладения.