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Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области

Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024

Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим в Курской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:20

2024-08-17T17:20

2024-08-17T17:20

общество

владимир рогов

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил упростить оформление выплат пострадавшим от агрессии украинских войск в Курской области. Рогов находится с рабочим визитом в Курской области. "Считаю необходимым максимально упростить выплаты единовременной помощи пострадавшим в Курской области. В настоящее время, право на получение помощи имеют жители, у которых есть регистрация на территории пострадавших от агрессии ВСУ районов Курской области, но многие граждане фактически там проживая, не имели постоянной регистрации. Это легко можно проверить по учебе детей, приписке к местным поликлиникам, а также взяв информацию из местных сельсоветов", - сказал Рогов РИА Новости. В связи с этим, он предложил внести изменения в правила выдачи единовременной помощи, чтобы обеспечить поддержку всем гражданам, фактически проживающих в пострадавших населенных пунктах, независимо от регистрации. Кроме того, по его словам, также необходимо внести изменения и упростить процедуру получения выплат за поврежденное или утраченное имущество и домовладения.

https://ria.ru/20240816/vyplaty-1966691158.html

https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир рогов, курская область