https://ria.ru/20240817/vsu-1966782503.html

При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП

При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП - РИА Новости, 17.08.2024

При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП

Три дома, автомобиль и ЛЭП повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, три населенных пункта в Шебекинском округе временно попали... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:40

2024-08-17T16:40

2024-08-17T16:40

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Три дома, автомобиль и ЛЭП повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, три населенных пункта в Шебекинском округе временно попали под отключение электроэнергии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В результате обстрела села Нежеголь Шебекинского городского округа в одном частном доме посечены кровля и забор. Также в Шебекинском городском округе повреждена линия электропередачи - под частичное отключение попали сёла Ржевка, Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные службы работают на месте", - написал Гладков. По словам губернатора, в результате атак дронов-камикадзе в поселке Политотдельский Белгородского района поврежден навес инфраструктурного объекта, а в селе Коновалово Волоконовского района повреждена веранда частного дома и автомобиль. В Валуйском округе по селу Старый Хутор FPV-дрон нанес удар по частному дому, повредив кровлю и окна. Как подчеркнул глава региона, по предварительной информации, в результате ударов ВСУ никто не пострадал.

https://ria.ru/20240817/udar-1966780041.html

https://ria.ru/20240816/shkoly-1966686400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины