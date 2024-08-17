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При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/vsu-1966782503.html
При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП
При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП - РИА Новости, 17.08.2024
При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП
Три дома, автомобиль и ЛЭП повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, три населенных пункта в Шебекинском округе временно попали... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:40
2024-08-17T16:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Три дома, автомобиль и ЛЭП повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, три населенных пункта в Шебекинском округе временно попали под отключение электроэнергии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В результате обстрела села Нежеголь Шебекинского городского округа в одном частном доме посечены кровля и забор. Также в Шебекинском городском округе повреждена линия электропередачи - под частичное отключение попали сёла Ржевка, Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные службы работают на месте", - написал Гладков. По словам губернатора, в результате атак дронов-камикадзе в поселке Политотдельский Белгородского района поврежден навес инфраструктурного объекта, а в селе Коновалово Волоконовского района повреждена веранда частного дома и автомобиль. В Валуйском округе по селу Старый Хутор FPV-дрон нанес удар по частному дому, повредив кровлю и окна. Как подчеркнул глава региона, по предварительной информации, в результате ударов ВСУ никто не пострадал.
https://ria.ru/20240817/udar-1966780041.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП

При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома, автомобиль и ЛЭП

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Три дома, автомобиль и ЛЭП повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, три населенных пункта в Шебекинском округе временно попали под отключение электроэнергии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела села Нежеголь Шебекинского городского округа в одном частном доме посечены кровля и забор. Также в Шебекинском городском округе повреждена линия электропередачи - под частичное отключение попали сёла Ржевка, Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные службы работают на месте", - написал Гладков.
Вертолет Ка-52 в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Вертолеты Ка-52 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье
Вчера, 16:14
По словам губернатора, в результате атак дронов-камикадзе в поселке Политотдельский Белгородского района поврежден навес инфраструктурного объекта, а в селе Коновалово Волоконовского района повреждена веранда частного дома и автомобиль. В Валуйском округе по селу Старый Хутор FPV-дрон нанес удар по частному дому, повредив кровлю и окна.
Как подчеркнул глава региона, по предварительной информации, в результате ударов ВСУ никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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