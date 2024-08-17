https://ria.ru/20240817/vsu-1966782503.html
При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП
При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП - РИА Новости, 17.08.2024
При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП
Три дома, автомобиль и ЛЭП повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, три населенных пункта в Шебекинском округе временно попали... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:40
2024-08-17T16:40
2024-08-17T16:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Три дома, автомобиль и ЛЭП повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, три населенных пункта в Шебекинском округе временно попали под отключение электроэнергии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В результате обстрела села Нежеголь Шебекинского городского округа в одном частном доме посечены кровля и забор. Также в Шебекинском городском округе повреждена линия электропередачи - под частичное отключение попали сёла Ржевка, Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные службы работают на месте", - написал Гладков. По словам губернатора, в результате атак дронов-камикадзе в поселке Политотдельский Белгородского района поврежден навес инфраструктурного объекта, а в селе Коновалово Волоконовского района повреждена веранда частного дома и автомобиль. В Валуйском округе по селу Старый Хутор FPV-дрон нанес удар по частному дому, повредив кровлю и окна. Как подчеркнул глава региона, по предварительной информации, в результате ударов ВСУ никто не пострадал.
https://ria.ru/20240817/udar-1966780041.html
https://ria.ru/20240816/shkoly-1966686400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
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При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома и ЛЭП
При атаках ВСУ по Белгородской области повреждены три дома, автомобиль и ЛЭП