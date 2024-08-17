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"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском - РИА Новости, 17.08.2024
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00:50 17.08.2024 (обновлено: 10:19 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html
"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском
"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском - РИА Новости, 17.08.2024
"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском
Украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах ВСУ, заявил британский... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T00:50
2024-08-17T10:19
в мире
курская область
россия
курск
владимир зеленский
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны", — отметил эксперт.По мнению Меркуриса, киевское руководство буквально одержимо идеей боевых действий на этом участке фронта, при этом Владимир Зеленский и его команда не обращают внимания на то, что в Донбассе ВСУ терпят серьезное поражение и теряют контроль.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966505893.html
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в мире, курская область, россия, курск, владимир зеленский, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Курск, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском

Меркурис: Киев бросает в бой подкрепления под Курском из-за больших потерь ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны", — отметил эксперт.
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По мнению Меркуриса, киевское руководство буквально одержимо идеей боевых действий на этом участке фронта, при этом Владимир Зеленский и его команда не обращают внимания на то, что в Донбассе ВСУ терпят серьезное поражение и теряют контроль.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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В миреКурская областьРоссияКурскВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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