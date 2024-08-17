https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html

"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском

"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском - РИА Новости, 17.08.2024

"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском

Украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах ВСУ, заявил британский... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T00:50

2024-08-17T00:50

2024-08-17T10:19

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владимир зеленский

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны", — отметил эксперт.По мнению Меркуриса, киевское руководство буквально одержимо идеей боевых действий на этом участке фронта, при этом Владимир Зеленский и его команда не обращают внимания на то, что в Донбассе ВСУ терпят серьезное поражение и теряют контроль.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966505893.html

https://ria.ru/20240816/ataka-1966514165.html

курская область

россия

курск

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в мире, курская область, россия, курск, владимир зеленский, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины