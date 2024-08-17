https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html
"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском
"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском - РИА Новости, 17.08.2024
"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском
Украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах ВСУ, заявил британский... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T00:50
2024-08-17T00:50
2024-08-17T10:19
в мире
курская область
россия
курск
владимир зеленский
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны", — отметил эксперт.По мнению Меркуриса, киевское руководство буквально одержимо идеей боевых действий на этом участке фронта, при этом Владимир Зеленский и его команда не обращают внимания на то, что в Донбассе ВСУ терпят серьезное поражение и теряют контроль.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966505893.html
https://ria.ru/20240816/ataka-1966514165.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, россия, курск, владимир зеленский, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Курск, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском
Меркурис: Киев бросает в бой подкрепления под Курском из-за больших потерь ВСУ