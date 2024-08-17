https://ria.ru/20240817/vrachi-1966757625.html
Саратовские врачи спасли ребенка после выстрела в шею из винтовки
Саратовские врачи спасли ребенка после выстрела в шею из винтовки - РИА Новости, 17.08.2024
Саратовские врачи спасли ребенка после выстрела в шею из винтовки
Врачи Саратовской областной детской клинической больницы спасли семилетнего мальчика после выстрела в шею из пневматической винтовки, сообщается в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:08
2024-08-17T13:08
2024-08-17T15:41
саратов
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САРАТОВ, 17 авг — РИА Новости. Врачи Саратовской областной детской клинической больницы спасли семилетнего мальчика после выстрела в шею из пневматической винтовки, сообщается в Telegram-канале учреждения. Инцидент произошел дома, когда дети взяли в руки оставленную без присмотра пневматическую винтовку и один из мальчиков случайно нажал на курок. Пуля пробила мягкие ткани шеи, сонную артерию, пищевод и попала в желудок семилетнего мальчика, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. "Пуля пробила сонную артерию в двух местах, каждое отверстие по три миллиметра. Каким-то чудесным образом массивного кровотечения удалось избежать, но в результате травмы образовалась псевдоаневризма сонной артерии. Потребовалась срочная операция, во время которой мы клипировали, а затем ушили артерию. Главная сложность такой операции — ограничение по времени. Чтобы не нанести вред головному мозгу, который после клипирования сонной артерии остается практически без кровоснабжения, хирурги должны управиться за 20-30 минут. Мы успели. Пуля не представляет опасности для здоровья и выйдет естественным путем", — цитирует больница слова заведующего хирургическим отделением № 1 Виталия Малюкова. Отмечается, что в настоящее время мальчик уже идет на поправку и готовится к школе.
https://ria.ru/20240814/rebenok-1966128169.html
https://ria.ru/20240716/pulya-1959974297.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, происшествия
Саратовские врачи спасли ребенка после выстрела в шею из винтовки
Саратовские врачи спасли семилетнего мальчика после выстрела в шею из винтовки
САРАТОВ, 17 авг — РИА Новости.
Врачи Саратовской областной детской клинической больницы спасли семилетнего мальчика после выстрела в шею из пневматической винтовки, сообщается в Telegram-канале
учреждения.
Инцидент произошел дома, когда дети взяли в руки оставленную без присмотра пневматическую винтовку и один из мальчиков случайно нажал на курок. Пуля пробила мягкие ткани шеи, сонную артерию, пищевод и попала в желудок семилетнего мальчика, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
"Пуля пробила сонную артерию в двух местах, каждое отверстие по три миллиметра. Каким-то чудесным образом массивного кровотечения удалось избежать, но в результате травмы образовалась псевдоаневризма сонной артерии. Потребовалась срочная операция, во время которой мы клипировали, а затем ушили артерию. Главная сложность такой операции — ограничение по времени. Чтобы не нанести вред головному мозгу, который после клипирования сонной артерии остается практически без кровоснабжения, хирурги должны управиться за 20-30 минут. Мы успели. Пуля не представляет опасности для здоровья и выйдет естественным путем", — цитирует больница слова заведующего хирургическим отделением № 1 Виталия Малюкова.
Отмечается, что в настоящее время мальчик уже идет на поправку и готовится к школе.