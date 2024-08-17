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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 17.08.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и гаубицу "Мста-Б" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:22
2024-08-17T13:22
2024-08-17T13:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и гаубицу "Мста-Б" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Нескучное Донецкой народной Республики. ВСУ потеряли свыше 105 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что силы "Востока" также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 105 военных в зоне действия группировки "Восток"