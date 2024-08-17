https://ria.ru/20240817/vostok-1966759738.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 17.08.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и гаубицу "Мста-Б" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:22

2024-08-17T13:22

2024-08-17T13:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и гаубицу "Мста-Б" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Нескучное Донецкой народной Республики. ВСУ потеряли свыше 105 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что силы "Востока" также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20240817/kater-1966760042.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность