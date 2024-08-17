https://ria.ru/20240817/vladivostok-1966783389.html
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Во Владивостоке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение после сбоя, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС). РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:45
2024-08-17T16:45
2024-08-17T17:08
масштабное отключение света в приморье
владивосток
происшествия
олег кожемяко
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение после сбоя, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС)."Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено", — сказал собеседник агентства.В компании уточняют, что в 22:51 (15:51 мск) энергетики восстановили электроснабжение на 15 улицах, в том числе Алеутской, Батарейной, Посьетской, Тигровой, Адмирала Фокина.Накануне в Приморье произошло массовое отключение света. Власти сообщили, что произошло замыкание в сети 500 киловатт на Лучегорской ГРЭС.В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании РИА Новости заявили, что электроснабжение в крае восстановили. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, отметил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света.
https://ria.ru/20240817/primore-1966723619.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
масштабное отключение света в приморье, владивосток, происшествия, олег кожемяко, жкх
Масштабное отключение света в Приморье, Владивосток, Происшествия, Олег Кожемяко, ЖКХ
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Электроснабжение во Владивостоке восстановили, отключений больше нет