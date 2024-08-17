https://ria.ru/20240817/vladivostok-1966783389.html

Во Владивостоке восстановили электроснабжение

Во Владивостоке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024

Во Владивостоке восстановили электроснабжение

Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение после сбоя, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС). РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:45

2024-08-17T16:45

2024-08-17T17:08

масштабное отключение света в приморье

владивосток

происшествия

олег кожемяко

жкх

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение после сбоя, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС)."Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено", — сказал собеседник агентства.В компании уточняют, что в 22:51 (15:51 мск) энергетики восстановили электроснабжение на 15 улицах, в том числе Алеутской, Батарейной, Посьетской, Тигровой, Адмирала Фокина.Накануне в Приморье произошло массовое отключение света. Власти сообщили, что произошло замыкание в сети 500 киловатт на Лучегорской ГРЭС.В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании РИА Новости заявили, что электроснабжение в крае восстановили. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, отметил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света.

https://ria.ru/20240817/primore-1966723619.html

владивосток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

масштабное отключение света в приморье, владивосток, происшествия, олег кожемяко, жкх