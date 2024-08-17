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Во Владивостоке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
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16:45 17.08.2024 (обновлено: 17:08 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/vladivostok-1966783389.html
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Во Владивостоке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение после сбоя, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС). РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:45
2024-08-17T17:08
масштабное отключение света в приморье
владивосток
происшествия
олег кожемяко
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение после сбоя, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).&quot;Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено&quot;, — сказал собеседник агентства.В компании уточняют, что в 22:51 (15:51 мск) энергетики восстановили электроснабжение на 15 улицах, в том числе Алеутской, Батарейной, Посьетской, Тигровой, Адмирала Фокина.Накануне в Приморье произошло массовое отключение света. Власти сообщили, что произошло замыкание в сети 500 киловатт на Лучегорской ГРЭС.В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании РИА Новости заявили, что электроснабжение в крае восстановили. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, отметил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света.
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масштабное отключение света в приморье, владивосток, происшествия, олег кожемяко, жкх
Масштабное отключение света в Приморье, Владивосток, Происшествия, Олег Кожемяко, ЖКХ
Во Владивостоке восстановили электроснабжение

Электроснабжение во Владивостоке восстановили, отключений больше нет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение после сбоя, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).
«

"Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено", — сказал собеседник агентства.

В компании уточняют, что в 22:51 (15:51 мск) энергетики восстановили электроснабжение на 15 улицах, в том числе Алеутской, Батарейной, Посьетской, Тигровой, Адмирала Фокина.
Накануне в Приморье произошло массовое отключение света. Власти сообщили, что произошло замыкание в сети 500 киловатт на Лучегорской ГРЭС.
В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании РИА Новости заявили, что электроснабжение в крае восстановили. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, отметил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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Масштабное отключение света в ПриморьеВладивостокПроисшествияОлег КожемякоЖКХ
 
 
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