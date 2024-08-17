https://ria.ru/20240817/vladivostok-1966742357.html

Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение

Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024

Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение

Во Владивостоке почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного сбоя накануне, сообщила мэрия города в Тelegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:30

2024-08-17T10:30

2024-08-17T10:48

происшествия

владивосток

олег кожемяко

масштабное отключение света в приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Во Владивостоке почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного сбоя накануне, сообщила мэрия города в Тelegram-канале. "Все высоковольтные подстанции Владивостока находятся под напряжением. Почти всем абонентам восстановили подачу электроэнергии", — говорится в публикации. Бригады сетевых организаций продолжают устранять аварийные отключения.Ранее сегодня компания "Примводоканал" сообщила, что во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение.В пятницу, 16 августа, в Приморье произошло массовое отключение света. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании РИА Новости сообщили, что электроснабжение в регионе удалось восстановить. Глава края Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света.Дальневосточное управление Ростехнадзора создало комиссию для расследования причин аварии.

https://ria.ru/20240817/primore-1966723619.html

https://ria.ru/20240719/aes-1960724511.html

владивосток

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Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, олег кожемяко, масштабное отключение света в приморье