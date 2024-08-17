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Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
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10:30 17.08.2024 (обновлено: 10:48 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/vladivostok-1966742357.html
Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение
Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение
Во Владивостоке почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного сбоя накануне, сообщила мэрия города в Тelegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T10:30
2024-08-17T10:48
происшествия
владивосток
олег кожемяко
масштабное отключение света в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Во Владивостоке почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного сбоя накануне, сообщила мэрия города в Тelegram-канале. "Все высоковольтные подстанции Владивостока находятся под напряжением. Почти всем абонентам восстановили подачу электроэнергии", — говорится в публикации. Бригады сетевых организаций продолжают устранять аварийные отключения.Ранее сегодня компания "Примводоканал" сообщила, что во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение.В пятницу, 16 августа, в Приморье произошло массовое отключение света. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании РИА Новости сообщили, что электроснабжение в регионе удалось восстановить. Глава края Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света.Дальневосточное управление Ростехнадзора создало комиссию для расследования причин аварии.
https://ria.ru/20240817/primore-1966723619.html
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происшествия, владивосток, олег кожемяко, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, Владивосток, Олег Кожемяко, Масштабное отключение света в Приморье
Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение

Почти всем жителям Владивостока восстановили электроснабжение после аварии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Во Владивостоке почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного сбоя накануне, сообщила мэрия города в Тelegram-канале.
"Все высоковольтные подстанции Владивостока находятся под напряжением. Почти всем абонентам восстановили подачу электроэнергии", — говорится в публикации.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В Приморье создали комиссию Ростехнадзора по расследовании энергоаварии
05:25
Бригады сетевых организаций продолжают устранять аварийные отключения.
Ранее сегодня компания "Примводоканал" сообщила, что во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение.
В пятницу, 16 августа, в Приморье произошло массовое отключение света. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании РИА Новости сообщили, что электроснабжение в регионе удалось восстановить. Глава края Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света.
Дальневосточное управление Ростехнадзора создало комиссию для расследования причин аварии.
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В МАГАТЭ оценили ситуацию на ЗАЭС из-за перебоя с электричеством
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ПроисшествияВладивостокОлег КожемякоМасштабное отключение света в Приморье
 
 
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