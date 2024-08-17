https://ria.ru/20240817/vladivostok-1966725707.html
В большей части Владивостока восстановили водоснабжение
В большей части Владивостока восстановили водоснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
В большей части Владивостока восстановили водоснабжение
В большей части Владивостока возобновили подачу воды, полностью устранить последствия аварии в городе намерены через два часа, сообщает "Примводоканал". РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:32
2024-08-17T06:32
2024-08-17T07:04
происшествия
владивосток
олег кожемяко
масштабное отключение света в приморье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. В большей части Владивостока возобновили подачу воды, полностью устранить последствия аварии в городе намерены через два часа, сообщает "Примводоканал". Как уточнили в организации, большинство домов уже обеспечены холодной водой, жители в районах Некрасовская и Чуркин получат ее к полудню.Подачу энергии на водонасосные станции "Голдобина" и "Некрасовская" восстановили в 05.00 (22.00 мск пятницы).В свою очередь "Приморские тепловые сети" сообщили о возобновлении подачи горячей воды.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. По данным властей, это произошло из-за замыкания в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.
https://ria.ru/20240817/primore-1966724989.html
https://ria.ru/20240817/elektrosnabzhenie-1966717805.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, олег кожемяко, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, Владивосток, Олег Кожемяко, Масштабное отключение света в Приморье
В большей части Владивостока восстановили водоснабжение
"Примводоканал": в большей части Владивостока восстановили водоснабжение
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. В большей части Владивостока возобновили подачу воды, полностью устранить последствия аварии в городе намерены через два часа, сообщает "Примводоканал".
Как уточнили в организации, большинство домов уже обеспечены холодной водой, жители в районах Некрасовская и Чуркин получат ее к полудню.
Подачу энергии на водонасосные станции "Голдобина" и "Некрасовская" восстановили в 05.00 (22.00 мск пятницы).
В свою очередь "Приморские тепловые сети" сообщили о возобновлении подачи горячей воды.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. По данным властей, это произошло из-за замыкания в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.