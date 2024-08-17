https://ria.ru/20240817/vladivostok-1966725707.html

В большей части Владивостока восстановили водоснабжение

В большей части Владивостока восстановили водоснабжение - РИА Новости, 17.08.2024

В большей части Владивостока восстановили водоснабжение

В большей части Владивостока возобновили подачу воды, полностью устранить последствия аварии в городе намерены через два часа, сообщает "Примводоканал". РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T06:32

2024-08-17T06:32

2024-08-17T07:04

происшествия

владивосток

олег кожемяко

масштабное отключение света в приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. В большей части Владивостока возобновили подачу воды, полностью устранить последствия аварии в городе намерены через два часа, сообщает "Примводоканал". Как уточнили в организации, большинство домов уже обеспечены холодной водой, жители в районах Некрасовская и Чуркин получат ее к полудню.Подачу энергии на водонасосные станции "Голдобина" и "Некрасовская" восстановили в 05.00 (22.00 мск пятницы).В свою очередь "Приморские тепловые сети" сообщили о возобновлении подачи горячей воды.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. По данным властей, это произошло из-за замыкания в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

https://ria.ru/20240817/primore-1966724989.html

https://ria.ru/20240817/elektrosnabzhenie-1966717805.html

владивосток

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происшествия, владивосток, олег кожемяко, масштабное отключение света в приморье