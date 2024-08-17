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В большей части Владивостока восстановили водоснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
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06:32 17.08.2024 (обновлено: 07:04 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/vladivostok-1966725707.html
В большей части Владивостока восстановили водоснабжение
В большей части Владивостока восстановили водоснабжение - РИА Новости, 17.08.2024
В большей части Владивостока восстановили водоснабжение
В большей части Владивостока возобновили подачу воды, полностью устранить последствия аварии в городе намерены через два часа, сообщает "Примводоканал". РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:32
2024-08-17T07:04
происшествия
владивосток
олег кожемяко
масштабное отключение света в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. В большей части Владивостока возобновили подачу воды, полностью устранить последствия аварии в городе намерены через два часа, сообщает "Примводоканал". Как уточнили в организации, большинство домов уже обеспечены холодной водой, жители в районах Некрасовская и Чуркин получат ее к полудню.Подачу энергии на водонасосные станции "Голдобина" и "Некрасовская" восстановили в 05.00 (22.00 мск пятницы).В свою очередь "Приморские тепловые сети" сообщили о возобновлении подачи горячей воды.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. По данным властей, это произошло из-за замыкания в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.
https://ria.ru/20240817/primore-1966724989.html
https://ria.ru/20240817/elektrosnabzhenie-1966717805.html
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РИА Новости
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происшествия, владивосток, олег кожемяко, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, Владивосток, Олег Кожемяко, Масштабное отключение света в Приморье
В большей части Владивостока восстановили водоснабжение

"Примводоканал": в большей части Владивостока восстановили водоснабжение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. В большей части Владивостока возобновили подачу воды, полностью устранить последствия аварии в городе намерены через два часа, сообщает "Примводоканал".
Как уточнили в организации, большинство домов уже обеспечены холодной водой, жители в районах Некрасовская и Чуркин получат ее к полудню.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Во Владивостоке и Хасанском округе остались локальные отключения света
06:14
Подачу энергии на водонасосные станции "Голдобина" и "Некрасовская" восстановили в 05.00 (22.00 мск пятницы).
В свою очередь "Приморские тепловые сети" сообщили о возобновлении подачи горячей воды.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. По данным властей, это произошло из-за замыкания в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В Приморье полностью восстановили электроснабжение
02:02
 
ПроисшествияВладивостокОлег КожемякоМасштабное отключение света в Приморье
 
 
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