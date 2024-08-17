https://ria.ru/20240817/ukraina-1966731978.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 17.08.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Объект критической инфраструктуры поврежден в ночь на субботу в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:27

2024-08-17T08:27

2024-08-17T08:27

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в ночь на субботу в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Он написал, что поврежден "объект критической инфраструктуры", а также "газопровод". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240120/kherson-1922476578.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины