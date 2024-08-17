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В Подмосковье нашли десять бывших мигрантов-уклонистов - РИА Новости, 17.08.2024
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12:27 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/uklonisty-1966753310.html
В Подмосковье нашли десять бывших мигрантов-уклонистов
В Подмосковье нашли десять бывших мигрантов-уклонистов - РИА Новости, 17.08.2024
В Подмосковье нашли десять бывших мигрантов-уклонистов
Военные следователи в рамках рейдов в подмосковных Серпухове и Чехове выявили десять натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, они направлены в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:27
2024-08-17T12:27
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
артем ковалев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Военные следователи в рамках рейдов в подмосковных Серпухове и Чехове выявили десять натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, они направлены в военные комиссариаты, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ. Рейды по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета, прошли в течение нескольких дней в Серпухове и Чехове. Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Чеховскому гарнизону совместно с сотрудниками ГИБДД проверяли документы граждан в общественных местах, в том числе возле крупного торгового центра и железнодорожной станции, передает корреспондент РИА Новости. "В ходе проведения мероприятий выявлено 10 лиц указанной категории", - сказал РИА Новости старший следователь-криминалист Артем Ковалев. Он добавил, что гражданам разъяснены положения законодательства РФ с последующим направлением их в военные комиссариаты по месту регистрации для постановки на воинский учет.
https://ria.ru/20240815/khostel-1966478501.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, артем ковалев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Артем Ковалев
В Подмосковье нашли десять бывших мигрантов-уклонистов

В Подмосковье в ходе рейда нашли десять бывших мигрантов-уклонистов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Военные следователи в рамках рейдов в подмосковных Серпухове и Чехове выявили десять натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, они направлены в военные комиссариаты, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ.
Рейды по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета, прошли в течение нескольких дней в Серпухове и Чехове. Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Чеховскому гарнизону совместно с сотрудниками ГИБДД проверяли документы граждан в общественных местах, в том числе возле крупного торгового центра и железнодорожной станции, передает корреспондент РИА Новости.
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"В ходе проведения мероприятий выявлено 10 лиц указанной категории", - сказал РИА Новости старший следователь-криминалист Артем Ковалев.
Он добавил, что гражданам разъяснены положения законодательства РФ с последующим направлением их в военные комиссариаты по месту регистрации для постановки на воинский учет.
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