https://ria.ru/20240817/uklonisty-1966753310.html

В Подмосковье нашли десять бывших мигрантов-уклонистов

В Подмосковье нашли десять бывших мигрантов-уклонистов - РИА Новости, 17.08.2024

В Подмосковье нашли десять бывших мигрантов-уклонистов

Военные следователи в рамках рейдов в подмосковных Серпухове и Чехове выявили десять натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, они направлены в... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:27

2024-08-17T12:27

2024-08-17T12:27

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

артем ковалев

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Военные следователи в рамках рейдов в подмосковных Серпухове и Чехове выявили десять натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, они направлены в военные комиссариаты, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ. Рейды по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета, прошли в течение нескольких дней в Серпухове и Чехове. Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Чеховскому гарнизону совместно с сотрудниками ГИБДД проверяли документы граждан в общественных местах, в том числе возле крупного торгового центра и железнодорожной станции, передает корреспондент РИА Новости. "В ходе проведения мероприятий выявлено 10 лиц указанной категории", - сказал РИА Новости старший следователь-криминалист Артем Ковалев. Он добавил, что гражданам разъяснены положения законодательства РФ с последующим направлением их в военные комиссариаты по месту регистрации для постановки на воинский учет.

https://ria.ru/20240815/khostel-1966478501.html

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московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, артем ковалев