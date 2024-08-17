https://ria.ru/20240817/udar-1966780041.html

Вертолеты Ка-52 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье

Вертолеты Ка-52 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.08.2024

Вертолеты Ка-52 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ка-52 нанесли удар по бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:14

2024-08-17T16:14

2024-08-17T16:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экипажи Ка-52 нанесли удар по бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удар авиационными средствами поражения по бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — уточнили в ведомстве.Удар нанесли авиационными ракетами С-8 по разведанным позициям военнослужащих ВСУ, уточнили в ведомстве.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.По докладам разведки, все указанные цели уничтожены, добавили в МО.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html

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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"