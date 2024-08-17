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Вертолеты Ка-52 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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16:14 17.08.2024 (обновлено: 16:51 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/udar-1966780041.html
Вертолеты Ка-52 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье
Вертолеты Ка-52 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.08.2024
Вертолеты Ка-52 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52 нанесли удар по бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:14
2024-08-17T16:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экипажи Ка-52 нанесли удар по бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.&quot;Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удар авиационными средствами поражения по бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области&quot;, — уточнили в ведомстве.Удар нанесли авиационными ракетами С-8 по разведанным позициям военнослужащих ВСУ, уточнили в ведомстве.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.По докладам разведки, все указанные цели уничтожены, добавили в МО.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Вертолеты Ка-52 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье

Ка-52 нанесли удар по бронированной военной технике ВСУ в курском приграничье

© Минобороны России/TelegramВертолет Ка-52 в приграничном районе Курской области
Вертолет Ка-52 в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Минобороны России/Telegram
Вертолет Ка-52 в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экипажи Ка-52 нанесли удар по бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
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"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удар авиационными средствами поражения по бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — уточнили в ведомстве.

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Удар нанесли авиационными ракетами С-8 по разведанным позициям военнослужащих ВСУ, уточнили в ведомстве.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
По докладам разведки, все указанные цели уничтожены, добавили в МО.
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В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"
 
 
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