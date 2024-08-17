https://ria.ru/20240817/udar-1966768900.html
Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар ракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:46
2024-08-17T14:46
2024-08-17T14:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
ми-28нм
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966768467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fba44e58ea669438599aaeda1a4c6734.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар ракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Как уточнили в военном ведомстве, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки все указанные цели были успешно уничтожены", - подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240817/kater-1966760042.html
https://ria.ru/20240817/fas-1966757450.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966768467_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c28b5cc8b667159d65aaaf3ede77ce70.jpg
Удар Ми-28нм по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж Ми-28нм нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщило МО РФ
2024-08-17T14:46
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Безопасность
Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в приграничном районе Курской области