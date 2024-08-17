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Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024

Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар ракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:46

2024-08-17T14:46

2024-08-17T14:49

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ми-28нм

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар ракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Как уточнили в военном ведомстве, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки все указанные цели были успешно уничтожены", - подчеркнули в Минобороны РФ.

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Удар Ми-28нм по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области Экипаж Ми-28нм нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщило МО РФ 2024-08-17T14:46 true PT0M27S

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Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, безопасность