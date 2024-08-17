В Турции призвали жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров
Вице-президент Турции призвал население следовать предупреждениям из-за пожаров
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/XЛесной пожар в турецкой провинции Измир
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/X
Лесной пожар в турецкой провинции Измир. Архивное фото
АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети Х призвал местных жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров и предотвращать их возникновение, а также следовать предупреждениям властей.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы сообщил, что в ближайшие три дня в стране сохранится риск возникновения лесных пожаров. По данным газеты Hürriyet, лесной пожар в Измире на западе страны добрался уже до жилых районов, турецким властям пока не удается взять под контроль огонь из-за сильного ветра.
"Экстремальная жара, низкая влажность и сильный ветер создают чрезвычайно высокий риск возникновения пожара. В этот период наша обязанность как общества состоит в том, чтобы воздерживаться от любых действий, которые могут привести к пожару. Вмешательство после пожара, конечно, очень важно. Но еще важнее приложить усилия, чтобы предотвратить возникновение пожара. Давайте следовать предупреждениям властей, проявлять максимум внимания и призывать всех вокруг действовать осторожно", - написал Йылмаз.