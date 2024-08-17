https://ria.ru/20240817/turtsija-1966752946.html

В Турции призвали жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров

В Турции призвали жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров - РИА Новости, 17.08.2024

В Турции призвали жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети Х призвал местных жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров и предотвращать их возникновение, а также... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:21

2024-08-17T12:21

2024-08-17T12:21

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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети Х призвал местных жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров и предотвращать их возникновение, а также следовать предупреждениям властей. Ранее министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы сообщил, что в ближайшие три дня в стране сохранится риск возникновения лесных пожаров. По данным газеты Hürriyet, лесной пожар в Измире на западе страны добрался уже до жилых районов, турецким властям пока не удается взять под контроль огонь из-за сильного ветра. "Экстремальная жара, низкая влажность и сильный ветер создают чрезвычайно высокий риск возникновения пожара. В этот период наша обязанность как общества состоит в том, чтобы воздерживаться от любых действий, которые могут привести к пожару. Вмешательство после пожара, конечно, очень важно. Но еще важнее приложить усилия, чтобы предотвратить возникновение пожара. Давайте следовать предупреждениям властей, проявлять максимум внимания и призывать всех вокруг действовать осторожно", - написал Йылмаз.

https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, измир