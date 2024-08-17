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В Турции призвали жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров - РИА Новости, 17.08.2024
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12:21 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/turtsija-1966752946.html
В Турции призвали жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров
В Турции призвали жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров - РИА Новости, 17.08.2024
В Турции призвали жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети Х призвал местных жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров и предотвращать их возникновение, а также... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:21
2024-08-17T12:21
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети Х призвал местных жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров и предотвращать их возникновение, а также следовать предупреждениям властей. Ранее министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы сообщил, что в ближайшие три дня в стране сохранится риск возникновения лесных пожаров. По данным газеты Hürriyet, лесной пожар в Измире на западе страны добрался уже до жилых районов, турецким властям пока не удается взять под контроль огонь из-за сильного ветра. "Экстремальная жара, низкая влажность и сильный ветер создают чрезвычайно высокий риск возникновения пожара. В этот период наша обязанность как общества состоит в том, чтобы воздерживаться от любых действий, которые могут привести к пожару. Вмешательство после пожара, конечно, очень важно. Но еще важнее приложить усилия, чтобы предотвратить возникновение пожара. Давайте следовать предупреждениям властей, проявлять максимум внимания и призывать всех вокруг действовать осторожно", - написал Йылмаз.
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в мире, турция, измир
В мире, Турция, Измир
В Турции призвали жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров

Вице-президент Турции призвал население следовать предупреждениям из-за пожаров

© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/XЛесной пожар в турецкой провинции Измир
Лесной пожар в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/X
Лесной пожар в турецкой провинции Измир. Архивное фото
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети Х призвал местных жителей быть внимательнее из-за лесных пожаров и предотвращать их возникновение, а также следовать предупреждениям властей.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы сообщил, что в ближайшие три дня в стране сохранится риск возникновения лесных пожаров. По данным газеты Hürriyet, лесной пожар в Измире на западе страны добрался уже до жилых районов, турецким властям пока не удается взять под контроль огонь из-за сильного ветра.
"Экстремальная жара, низкая влажность и сильный ветер создают чрезвычайно высокий риск возникновения пожара. В этот период наша обязанность как общества состоит в том, чтобы воздерживаться от любых действий, которые могут привести к пожару. Вмешательство после пожара, конечно, очень важно. Но еще важнее приложить усилия, чтобы предотвратить возникновение пожара. Давайте следовать предупреждениям властей, проявлять максимум внимания и призывать всех вокруг действовать осторожно", - написал Йылмаз.
Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире. 18 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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