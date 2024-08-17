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Армия Израиля заявила о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"

Армия Израиля заявила о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы" - РИА Новости, 17.08.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС ликвидировали на юге Ливана командира батальона специального назначения "Радван" шиитского движения... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:42

2024-08-17T16:42

2024-08-17T16:42

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС ликвидировали на юге Ливана командира батальона специального назначения "Радван" шиитского движения "Хезболлах". "Ранее сегодня в районе города Сур ВВС Израиля ликвидировали Хуссейна Ибрагима Кассеба, командира сил "Радван" в составе "Хезболлах", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году