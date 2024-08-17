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При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/staromihajlovka-1966806844.html
При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.08.2024
При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:54
2024-08-17T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Советской осколочные ранения получил мужчина 2002 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.00 сбросили взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html
старомихайловка
донецк
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в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина ранен при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на Старомихайловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВСУ обстреляли Донецк . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«
"По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Советской осколочные ранения получил мужчина 2002 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2024Посмотреть
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.00 сбросили взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Франция - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтаромихайловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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