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При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.08.2024
При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:54
2024-08-17T19:54
2024-08-17T19:54
специальная военная операция на украине
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Советской осколочные ранения получил мужчина 2002 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.00 сбросили взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
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При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мужчина ранен при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на Старомихайловку