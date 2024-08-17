https://ria.ru/20240817/staromihajlovka-1966806844.html

При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.08.2024

При обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T19:54

2024-08-17T19:54

2024-08-17T19:54

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Советской осколочные ранения получил мужчина 2002 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.00 сбросили взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины