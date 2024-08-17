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США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 17.08.2024
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07:10 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html
США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС
США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 17.08.2024
США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС
США пытаются создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе без желания остановить войну и просто пытаются купить время, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:10
2024-08-17T07:10
в мире
сша
доха
катар
сами абу зухри
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. США пытаются создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе без желания остановить войну и просто пытаются купить время, сообщил высокопоставленный представитель палестинского движения "ХАМАС" Сами Абу Зухри изданию Wall Street Journal. "Американская администрация пытается создать ложное чувство позитива без искреннего желания остановить войну, просто с целью выиграть время", - сказал представитель движения. Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе спецбрифинга заявил, что стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html
https://ria.ru/20240816/soglashenie-1966706056.html
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в мире, сша, доха, катар, сами абу зухри, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Доха, Катар, Сами Абу Зухри, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС

ХАМАС заявил о попытке США создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. США пытаются создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе без желания остановить войну и просто пытаются купить время, сообщил высокопоставленный представитель палестинского движения "ХАМАС" Сами Абу Зухри изданию Wall Street Journal.
"Американская администрация пытается создать ложное чувство позитива без искреннего желания остановить войну, просто с целью выиграть время", - сказал представитель движения.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу"
Вчера, 19:34
Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе спецбрифинга заявил, что стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, заявили США
Вчера, 22:39
 
В миреСШАДохаКатарСами Абу ЗухриХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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