https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html

США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС

США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 17.08.2024

США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС

США пытаются создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе без желания остановить войну и просто пытаются купить время, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:10

2024-08-17T07:10

2024-08-17T07:10

в мире

сша

доха

катар

сами абу зухри

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. США пытаются создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе без желания остановить войну и просто пытаются купить время, сообщил высокопоставленный представитель палестинского движения "ХАМАС" Сами Абу Зухри изданию Wall Street Journal. "Американская администрация пытается создать ложное чувство позитива без искреннего желания остановить войну, просто с целью выиграть время", - сказал представитель движения. Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе спецбрифинга заявил, что стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html

https://ria.ru/20240816/soglashenie-1966706056.html

сша

доха

катар

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в мире, сша, доха, катар, сами абу зухри, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году