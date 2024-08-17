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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:51

2024-08-17T16:51

2024-08-17T16:51

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили пять контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 157 районов скопления живой силы и техники противника, несколько складов боеприпасов и вооружения. Уничтожены бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один — Ми-17, два безэкипажных катера. Средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer, десять снарядов РСЗО HIMARS и 35 беспилотников, в том числе десять вне зоны СВО.Параллельно военные продолжили отражать попытку вторжения противника на территорию Курской области. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы отразили несколько атак соединений ВСУ. Противник потерял до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК "Ирис-Т", гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 639 самолетов, 282 вертолета, 30085 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 1400 реактивных систем залпового огня, 17316 танков и других бронемашин, 13352 орудия полевой артиллерии и 24864 единицы автомобильной техники.

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донецкая народная республика

запорожская область

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