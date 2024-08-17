https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966767711.html

В Минобороны оценили потери ВСУ под Курском

В Минобороны оценили потери ВСУ под Курском - РИА Новости, 17.08.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ под Курском

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 300 боевиков ВСУ, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевую... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:35

2024-08-17T14:35

2024-08-17T14:35

специальная военная операция на украине

технологии

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 300 боевиков ВСУ, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, сообщило в субботу Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК "Ирис-Т", орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО "Химарс", 24 орудияполевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, курская область, россия, вооруженные силы украины