Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны оценили потери ВСУ под Курском - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966767711.html
В Минобороны оценили потери ВСУ под Курском
В Минобороны оценили потери ВСУ под Курском - РИА Новости, 17.08.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ под Курском
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 300 боевиков ВСУ, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевую... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:35
2024-08-17T14:35
специальная военная операция на украине
технологии
курская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_8398a5556cab67c682df839c43253b8e.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 300 боевиков ВСУ, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, сообщило в субботу Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК "Ирис-Т", орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО "Химарс", 24 орудияполевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f816a62861446327627ca6c59477362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери ВСУ под Курском

Минобороны: ВС России уничтожили до 300 боевиков ВСУ на Курском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 300 боевиков ВСУ, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК "Ирис-Т", орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО "Химарс", 24 орудияполевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала