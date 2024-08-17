В Минобороны оценили потери ВСУ под Курском
Минобороны: ВС России уничтожили до 300 боевиков ВСУ на Курском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 300 боевиков ВСУ, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, сообщило в субботу Минобороны РФ.
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"За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК "Ирис-Т", орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО "Химарс", 24 орудияполевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в военном ведомстве.
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