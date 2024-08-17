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Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ
Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ
Украинские подразделения потеряли танк и 11 бронемашин в результате удара авиации и артиллерии ВС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:25
2024-08-17T14:25
2024-08-17T14:28
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли танк и 11 бронемашин в результате удара авиации и артиллерии ВС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение. В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина
Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ
МО: из-за своих неудачных действий ВСУ потеряли под Курском танк и 11 бронемашин