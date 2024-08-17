https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966765668.html

Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ

Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ

Украинские подразделения потеряли танк и 11 бронемашин в результате удара авиации и артиллерии ВС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:25

2024-08-17T14:25

2024-08-17T14:28

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

россия

украина

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли танк и 11 бронемашин в результате удара авиации и артиллерии ВС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение. В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина