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Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 17.08.2024 (обновлено: 14:28 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966765668.html
Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ
Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ
Украинские подразделения потеряли танк и 11 бронемашин в результате удара авиации и артиллерии ВС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:25
2024-08-17T14:28
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли танк и 11 бронемашин в результате удара авиации и артиллерии ВС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение. В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина
Российские войска уничтожили в Курской области танк и 11 бронемашин ВСУ

МО: из-за своих неудачных действий ВСУ потеряли под Курском танк и 11 бронемашин

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли танк и 11 бронемашин в результате удара авиации и артиллерии ВС РФ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение. В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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