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Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области
Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:15
2024-08-17T14:15
2024-08-17T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы, сообщило в субботу Минобороны РФ."Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области
Минобороны: в Курской области отражены атаки штурмовых групп трех бригад ВСУ