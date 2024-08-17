https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966764567.html

Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области

Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024

Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:15

2024-08-17T14:15

2024-08-17T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы, сообщило в субботу Минобороны РФ."Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины