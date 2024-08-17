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Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 17.08.2024 (обновлено: 14:39 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966764567.html
Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области
Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:15
2024-08-17T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы, сообщило в субботу Минобороны РФ."Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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безопасность, курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили три атаки штурмовых групп в Курской области

Минобороны: в Курской области отражены атаки штурмовых групп трех бригад ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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