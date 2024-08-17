https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966764269.html

ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область

ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024

ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область

ВС РФ продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию России в Курской области, ведется поиск и уничтожение мобильных групп, пытавшихся проникнуть в... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:12

2024-08-17T14:12

2024-08-17T14:37

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВС РФ продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию России в Курской области, ведется поиск и уничтожение мобильных групп, пытавшихся проникнуть в направлении Алексеевского и Каучука, сообщило в субботу Минобороны РФ."Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным Минобороны РФ, активными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука."Отражены атаки штурмовых групп 2-й и 115-й механизированных и 95-й штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное", - заключило ведомство.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины