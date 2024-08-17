https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966764269.html
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область
ВС РФ продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию России в Курской области, ведется поиск и уничтожение мобильных групп, пытавшихся проникнуть в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:12
2024-08-17T14:12
2024-08-17T14:37
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВС РФ продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию России в Курской области, ведется поиск и уничтожение мобильных групп, пытавшихся проникнуть в направлении Алексеевского и Каучука, сообщило в субботу Минобороны РФ."Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным Минобороны РФ, активными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука."Отражены атаки штурмовых групп 2-й и 115-й механизированных и 95-й штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное", - заключило ведомство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область
Минобороны: в Курской области идет поиски и уничтожение в лесах групп противника