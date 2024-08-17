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ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 17.08.2024 (обновлено: 14:37 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966764269.html
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область
ВС РФ продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию России в Курской области, ведется поиск и уничтожение мобильных групп, пытавшихся проникнуть в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:12
2024-08-17T14:37
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВС РФ продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию России в Курской области, ведется поиск и уничтожение мобильных групп, пытавшихся проникнуть в направлении Алексеевского и Каучука, сообщило в субботу Минобороны РФ."Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным Минобороны РФ, активными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука."Отражены атаки штурмовых групп 2-й и 115-й механизированных и 95-й штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное", - заключило ведомство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в Курскую область

Минобороны: в Курской области идет поиски и уничтожение в лесах групп противника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВС РФ продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию России в Курской области, ведется поиск и уничтожение мобильных групп, пытавшихся проникнуть в направлении Алексеевского и Каучука, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным Минобороны РФ, активными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.
"Отражены атаки штурмовых групп 2-й и 115-й механизированных и 95-й штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное", - заключило ведомство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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