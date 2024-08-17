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Российские войска отразили контратаку ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.08.2024
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13:38 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966761898.html
Российские войска отразили контратаку ВСУ под Харьковом
Российские войска отразили контратаку ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.08.2024
Российские войска отразили контратаку ВСУ под Харьковом
Подразделения российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, противник потерял свыше 150 военных, сообщило в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:38
2024-08-17T13:38
в мире
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, противник потерял свыше 150 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 82-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Анклав-Н", а также комплекс радиоэлектронной разведки "Пластун", отметило Минобороны РФ.
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в мире, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили контратаку ВСУ под Харьковом

Минобороны: группировка "Север" уничтожила свыше 105 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, противник потерял свыше 150 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 82-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Анклав-Н", а также комплекс радиоэлектронной разведки "Пластун", отметило Минобороны РФ.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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