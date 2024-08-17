https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966761898.html

Российские войска отразили контратаку ВСУ под Харьковом

Российские войска отразили контратаку ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.08.2024

Российские войска отразили контратаку ВСУ под Харьковом

Подразделения российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, противник потерял свыше 150 военных, сообщило в... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:38

2024-08-17T13:38

2024-08-17T13:38

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, противник потерял свыше 150 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 82-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Анклав-Н", а также комплекс радиоэлектронной разведки "Пластун", отметило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1949988601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины