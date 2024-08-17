https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966760146.html

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника за сутки составили до РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:24

2024-08-17T13:24

2024-08-17T13:28

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника за сутки составили до 580 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ."Противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Гарант" и "Буковель-AD".

https://ria.ru/20240817/peregovory-1966738570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сша, харьковская область, вооруженные силы украины