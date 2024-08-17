Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 580 солдат ВСУ и технику
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника за сутки составили до 580 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ.
"Противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Гарант" и "Буковель-AD".