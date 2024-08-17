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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
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13:24 17.08.2024 (обновлено: 13:28 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966760146.html
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника за сутки составили до РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:24
2024-08-17T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника за сутки составили до 580 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ."Противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Гарант" и "Буковель-AD".
https://ria.ru/20240817/peregovory-1966738570.html
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безопасность, россия, сша, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила до 580 солдат ВСУ и технику

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника за сутки составили до 580 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ.
"Противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Гарант" и "Буковель-AD".
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