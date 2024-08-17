https://ria.ru/20240817/spasateli-1966796863.html

МЧС эвакуировали альпиниста, повредившего ногу в горах Северной Осетии

МЧС эвакуировали альпиниста, повредившего ногу в горах Северной Осетии - РИА Новости, 17.08.2024

МЧС эвакуировали альпиниста, повредившего ногу в горах Северной Осетии

Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста, получившего травму ноги в горах Северной Осетии, сообщил журналистам заместитель начальника Северо-Осетинского... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:34

2024-08-17T18:34

2024-08-17T18:34

россия

ростовская область

казбек (гора)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста, получившего травму ноги в горах Северной Осетии, сообщил журналистам заместитель начальника Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Руслан Плиев. Ранее представитель ГУ МЧС России по Ростовской области рассказал, что в ночь на субботу от группы, совершавшей восхождение на вершину горы Казбек, поступило сообщение о том, что на высоте порядка 3,7 тысячи метров 35-летний турист из Ростова-на- Дону получил травму ноги. На помощь пострадавшему выдвинулась группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда, а также вертолет МЧС России Ми-8 из Минеральных Вод. "С помощью вертолета Ми-8 спасатели эвакуировали его (альпиниста). Без подсадки, с помощью лебедки один спасатель спустился, подцепил пострадавшего к себе, подняли на борт вертолета и вернулись на базу", - сказал Плиев. Он добавил, что пострадавший был передан работникам скорой помощи.

https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html

россия

ростовская область

казбек (гора)

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россия, ростовская область, казбек (гора), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш