https://ria.ru/20240817/spasateli-1966736401.html

Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии

Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии - РИА Новости, 17.08.2024

Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии

МЧС России начали операцию по спасению альпиниста из Ростова-на-Дону, получившего травму ноги в горах Северной Осетии, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:31

2024-08-17T09:31

2024-08-17T09:31

россия

ростов-на-дону

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. МЧС России начали операцию по спасению альпиниста из Ростова-на-Дону, получившего травму ноги в горах Северной Осетии, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. По его словам, в ночь на субботу от группы, совершавшей восхождение на вершину горы Казбек, поступило сообщение о том, что на высоте порядка 3,7 тысячи метров 35-летний турист из Ростова-на-Дону получил травму ноги. "На помощь пострадавшему выдвинулась группа спасателей Северо-Осетинского ПСО из шести человек. Запланировано прибытие вертолета МЧС России Ми-8 из Минеральных Вод, на котором еще трое спасателей вылетят к месту стоянки группы", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что группа состоит из десяти человек и ранее не была зарегистрирована в МЧС России.

https://ria.ru/20240811/alpinist-1965526858.html

https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш