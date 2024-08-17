Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/spasateli-1966736401.html
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии - РИА Новости, 17.08.2024
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии
МЧС России начали операцию по спасению альпиниста из Ростова-на-Дону, получившего травму ноги в горах Северной Осетии, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:31
2024-08-17T09:31
россия
ростов-на-дону
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747960034_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_fbab7d97dc445cfec2a82dc08d8ca61f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. МЧС России начали операцию по спасению альпиниста из Ростова-на-Дону, получившего травму ноги в горах Северной Осетии, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. По его словам, в ночь на субботу от группы, совершавшей восхождение на вершину горы Казбек, поступило сообщение о том, что на высоте порядка 3,7 тысячи метров 35-летний турист из Ростова-на-Дону получил травму ноги. "На помощь пострадавшему выдвинулась группа спасателей Северо-Осетинского ПСО из шести человек. Запланировано прибытие вертолета МЧС России Ми-8 из Минеральных Вод, на котором еще трое спасателей вылетят к месту стоянки группы", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что группа состоит из десяти человек и ранее не была зарегистрирована в МЧС России.
https://ria.ru/20240811/alpinist-1965526858.html
https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html
россия
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747960034_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_a516efa1a75d9cdda56c6645434c5362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии

Сотрудники МЧС придут на помощь альпинисту, получившему травму на горе Казбек

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкГора Казбек
Гора Казбек - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
Гора Казбек. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. МЧС России начали операцию по спасению альпиниста из Ростова-на-Дону, получившего травму ноги в горах Северной Осетии, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.
По его словам, в ночь на субботу от группы, совершавшей восхождение на вершину горы Казбек, поступило сообщение о том, что на высоте порядка 3,7 тысячи метров 35-летний турист из Ростова-на-Дону получил травму ноги.
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпиниста из Белоруссии
11 августа, 16:41
"На помощь пострадавшему выдвинулась группа спасателей Северо-Осетинского ПСО из шести человек. Запланировано прибытие вертолета МЧС России Ми-8 из Минеральных Вод, на котором еще трое спасателей вылетят к месту стоянки группы", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что группа состоит из десяти человек и ранее не была зарегистрирована в МЧС России.
Мумифицированные останки американского альпиниста, найденные в Перу - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад
10 июля, 16:13
 
РоссияРостов-на-ДонуРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала