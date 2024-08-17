https://ria.ru/20240817/spasateli-1966736401.html
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии - РИА Новости, 17.08.2024
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии
МЧС России начали операцию по спасению альпиниста из Ростова-на-Дону, получившего травму ноги в горах Северной Осетии, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:31
2024-08-17T09:31
2024-08-17T09:31
россия
ростов-на-дону
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. МЧС России начали операцию по спасению альпиниста из Ростова-на-Дону, получившего травму ноги в горах Северной Осетии, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. По его словам, в ночь на субботу от группы, совершавшей восхождение на вершину горы Казбек, поступило сообщение о том, что на высоте порядка 3,7 тысячи метров 35-летний турист из Ростова-на-Дону получил травму ноги. "На помощь пострадавшему выдвинулась группа спасателей Северо-Осетинского ПСО из шести человек. Запланировано прибытие вертолета МЧС России Ми-8 из Минеральных Вод, на котором еще трое спасателей вылетят к месту стоянки группы", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что группа состоит из десяти человек и ранее не была зарегистрирована в МЧС России.
https://ria.ru/20240811/alpinist-1965526858.html
https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению альпиниста в Северной Осетии
Сотрудники МЧС придут на помощь альпинисту, получившему травму на горе Казбек